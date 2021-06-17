北市議員苗博雅。(資料照）

疫情持延燒，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目稱，「其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發外界撻伐。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇昨(16日)晚間在臉書表示，病毒不會無端空降雙北，若要論起真正的破口，苗博雅為什麼不去問問立委范雲？為什麼不去問桃園市長鄭文燦？為什麼不去問衛福部長陳時中？

陳思宇16日的貼文提到，苗博雅議員的一句大家是在陪雙北坐牢，抹煞了多少醫護人員、雙北市民和地方政府的努力？從三級警戒開始，多少雙北的醫護人員每天穿著厚重的防護衣在第一線與病毒抗爭，多少市民不出遊、不返鄉、工作受到影響乖乖待在家裡防疫，卻被自家的議員說全台灣是在陪這些努力防疫的市民們坐牢，雙北市民聽在耳裡有多難過，多心寒?認真防疫怎麼會是在陪坐牢。

至於苗博雅在節目中也提到，「比較不幸的是，若把雙北想像是一個悶燒火爐的話，它會有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等，在我看來想要解除三級，唯一關鍵並不是疫苗，因為疫苗是防止半年後疫情，最重要的還是雙北疫情散播能夠先壓下來」。

對此，陳思宇批，病毒不會無端空降雙北，指揮中心羅一鈞還表示全台病毒基因序仍是英國病毒株，若要論起真正的破口，「苗博雅為什麼不去問問范雲？為什要強烈建議機師居隔回到3+11?為什麼不去問鄭文燦？諾富特三個月的公文奇幻旅行？為什麼不去問陳時中？攸關全台性命的政策，為什麼連會議記錄都沒有？不是要對3+11負全責嗎？下台嗎？」

最後，陳思宇強調，現在台灣不需要仇恨，而需要真相，停止藉口和甩鍋，才能真正的對防疫措施進行檢討修正，及早解封，希望苗博雅議員不要再轉移焦點！

不過，針對此次風波，苗博雅已於16日晚間在臉書道歉，表示有些市民朋友感覺被傷害，自己也在反省，當時是否不該這麼直白？她的訴求就是「台北市政府要做好防疫基本功」，絕對不是責怪市民朋友。