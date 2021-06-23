衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、醫福會執行長王必勝今天凌晨突襲北農，台北市長柯文哲後腳才到，雙方並未同台，陳時中建議直接採PCR核酸檢測。對此，柯文哲認為，可以討論但價格是問題，而講沒有用必須能實際執行，並強調北農與苗栗案例不同。

陳時中與農委會主委陳吉仲等人凌晨督導北農，柯文哲則是到6時30分才現身，被外界視為指揮中心突襲，柯文哲表示，自己行程早就排定，早上6時30分去北農看設置，至於陳時中4時要特別跑來，只能表示歡迎，但他還是照他既定行程。

對於陳時中建議直接進行PCR採檢，柯文哲表示，如果PCR速度越來越快，那快篩就不一定要做，不過這樣整個系統都要改，且價錢也是問題。

柯文哲說，因為快篩成本大約200元內，但PCR成本為4、5000元，若做一萬多人會差很多，大量PCR的話價格能否下降，這也是很大的問題。

柯文哲坦言，中央在苗電子工廠疫情圍堵成功，但該案跟北農不一樣案例，因苗栗電子工廠移工是住宿舍，北農人員卻是散布在全省各地，屬於流動性，「要做批次的PCR沒有想像容易」。

柯文哲強調，若要做PCR可以討論，但政治核心還是執行力，講沒有用，要能實際執行。