「好心肝」診所的特權疫苗惹風波，接種名單包括政商界、媒體圈及藝人等，引發軒然大波，即便已經施打的名人發聲明道歉，仍止不住民眾怒火，對此，甜心主播李昕芸強調雖然是錯誤示範，但也呼籲所有人「不要獵巫」。

李昕芸表示上夜班的緣故，導致肝臟長了腫瘤，當時去好心肝診所檢查，醫生除了要她定期追蹤之外，也建議去打疫苗，在看診過程中，發現不僅醫生不厭其煩解說之外，志工更是笑臉迎人緩解看診的緊張情緒，坦言這是個友善的看診環境，但如今絕非要幫忙護航，畢竟這件事是錯誤示範，但也呼籲民眾不要獵巫或以偏概全，不然只會損失優秀醫療人才及優質服務環境。

主播李昕芸呼籲所有人切勿製造對立。（圖／李昕芸臉書）

李昕芸強調在這種危急時刻，所有中央、地方官員以及權貴們，應該把疫苗先給第一線醫護人員、高風險族群、以及還冒生命危險在外面上班的人施打，接著提醒所有人：「台灣共同的敵人是病毒，不要吵來吵去製造對立」，也期盼所有人端午連假待在家，想出去看看照片就好。

對此，網友紛紛留言：「表象的問題是施打不公；核心的問題是疫苗不夠」、「好心肝實在可惜了，這一次做錯，希望不要影響到之後的偏鄉服務和推廣」、「決策人員出錯，通知特權人士打疫苗還是要依法追究責任，一切交給司法裁罰」。

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