接種疫苗後都會出現身體不適情形，許多人選擇吃退燒、止痛藥舒緩症狀，但腎臟科名醫江守山對此搖頭，表示注射疫苗後發燒是正常免疫反應，吃退燒藥反而會有反效果。

江守山在臉書上PO文「打疫苗吃退燒藥到底要幹嘛」，他表示，疫苗引起的發燒是正常的免疫反應，既不是腦膜炎，也不會燒壞腦袋，只要用冰枕，睡個一覺後就會好很多了，不需要吃藥。

江守山進一步補充，指出退燒、止痛藥例如普拿疼，最常見的成分是乙醯胺酚，服用後會導致降低抗體的生成，非常不划算，他提醒，不要忘記很多人打疫苗之後一樣確診，就是因為自身體內的抗體沒辦法持久，直言「自身免疫力才是關鍵」。

事實上許多人注射疫苗後，都會吃止痛藥舒緩，指揮中心召集人張上淳對此表示，目前並沒有資料證實會影響到疫苗成效，但也坦言從醫療角度看，不必事前吃，除非是打完疫苗後真的很不舒服再服用，自己也有在事後吃了一顆普拿疼。