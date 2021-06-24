中央流行疫情指揮中心23日宣布，全國三級防疫警戒延長至7月12日，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，隨著北農案爆發，台灣未來疫情將循「打地鼠模式」，只要有一個漏打，就要付出很大的代價。姜冠宇更提出邊境管制的想法，雖然對於南北交通有所犧牲，但至少能夠確保中南部的經濟，達到分區降級。

姜冠宇23日於臉書表示，他知道大家都很討厭「封城」這個名詞，因此提出邊境交通的配套措施，認為這樣才有可能實施某種程度「分區降級」。姜冠宇指出，北農案發生後，出動快篩部隊因應，總注射量很大，相關醫護人員也忙翻，這也代表著，台灣之後的疫情模式就像打地鼠一樣，「一個沒早點打到，代價就大了」。

姜冠宇指出，在台灣疫苗覆蓋率足夠前，這些都是必然會發生的劇本，但若一直期待解封那天到來，對台灣經濟也不是辦法，因此要做一個好的邊境交通管制措施。透過在行政區域邊境與交通要點進行快篩、紀錄足跡，至少先快篩陰才能放行，必要時刻封鎖來自尚未降級區域的路線。

姜冠宇表示，這樣雖然會造成交通不便，不過若要顧及中南部的經濟，那從現在起可能要有所犧牲，「這是可以討論的」。否則另一個選擇，就是全國一起繼續三級警戒下去，他保守估計，等到疫苗覆蓋至少二劑完成者占人口25%以上，時間差不多要等到今年第四季了。