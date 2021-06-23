本土又破百例，指揮中心宣布今天新增104確診、24人死亡。（圖／中時新聞網製作）

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布國內新增104例本土個案，確診個案新增24例死亡。另外，全國三級防疫警戒也確定延期至7月12日。對此中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文指出，對三級警戒延期並不意外，「目前真的沒有解封的條件」。

謝宗學表示，很可惜今天確定病例上升至104例，其中雙北以外地區染病人數出現明顯增加，這現象是否跟端午連假返鄉有關？還要等疫調結果出爐才能知道。

對於全國三級疫情警戒維持至7月12日，謝宗學感到並不意外，坦言目前真的沒有解封的條件。由於各地仍然有許多感染源不明的本土病例，「若這時候開始鬆懈，之前的努力將功虧一簣。」謝宗學指出，即使7/12三級解封，暑假期間也不敢帶孩子出門遊玩，因為隨時可能再度爆發大規模社區疫情，

為確保國人健康，指揮中心經評估後決定，全國再同步維持疫情三級警戒2週，至7月12日止。期間將針對確診個案做精準疫調，盡速匡列接觸者，同時加速推動社區廣篩，杜絕所有感染鏈，希望國人共體時艱，共同抗疫。