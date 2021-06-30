疫情三級警戒衝擊台灣民生，國民黨文傳會主委王育敏、組發會社工部主任水雲翔今天與民間餐飲業者開記者會，餐飲業受疫情影響衝擊最大，很多餐廳都撐不下去。國民黨也列出這次紓困的四大缺失，以及被紓困給遺漏的八大孤兒。

國民黨文傳會主委王育敏指出，第一，涵蓋面不夠超過半數人口未獲得紓困：迄今紓困4.0個人紓困僅約八百餘萬人次，涵蓋率不到五成。第二，紓困力道不足，補助杯水車薪：深受疫情衝擊的多項產業，諸如餐飲業、客運業、觀光旅遊民宿等仍須加大補助。第三，行政效率不彰：等待紓困撥款者，如各地幼兒園尚未拿到紓困金，第四，紓困掛一漏萬。

王育敏也列這次紓困被漏掉的「八大類紓困孤兒」；王育敏指出，目前家有國高中、五專前三年學生、需照顧長者的人，卻不能領「家庭防疫補貼」；而政府列紓困的服務業，也不包括受到疫情影響嚴重的移民、室內設計、就服、中藥、寵物、保代、保經、不動產仲介經紀、租賃住宅服務等職業。

而受疫情衝擊的還有個人接案者、自由教練、才藝班及其授課教師，卻因沒有投保職業工會，又不算有固定雇主，不符合經濟部和勞動部的紓困條件，無法領紓困；此外，觀光旅遊業方面，接待外國人來台的導遊，以及專職帶領國內旅遊團的領團人員或國內領隊，未列在紓困對象中。甚至許多負責地方創生及文化導覽的解說員、協作人員也失去收入，卻未列在紓困對象中。停止招生的觀光系所老師，或因疫情而減少開班的推廣教育教師等也沒被列入。

王育敏也指出，華語文教師受衝擊的情況比許多行業嚴重，但未有專屬適用的紓困措施，得到的紓困條件低於其他勞工。僑生也被排除在教育部「大專校院受影響學生」方案之外。

王育敏也提到庇護工場的營運費用補助，如果要申請勞動部補助，營運條件其中一項是減班休息；如果真的減班休息，恐影響到弱勢的身心障礙者工作及收入，庇護工場多半不願意減班休息，因此也領取不到勞動部補助。