環南市場群聚案延燒？柯文哲最新說明

北市公布確診者足跡。（柯文哲直播）

全台維持三級警戒，夜市幾乎全面停擺，近日疫情趨緩，台北市昨(29日)率先將夜市有條件「微解封」，引發外界關注。關於北市疫情，為何一開始案例降很快，現在比較慢？台北市長柯文哲今(30日)下午在記者會中說，發現一問題，有70%是家戶感染，真正社區感染不多，但民眾回家還戴口罩這不容易，北市最主要感染裡有家戶感染，呼籲吃飯盡量不要一起吃，時間、空間錯開。

柯文哲指出，目前北市疫苗預約部分，已經預約到6萬多人，想必這一次預約人數比較多，拜託大家時間到再來，讓醫院做好良好準備，接種者也希望省時，最重要希望透過預約減少群聚問題，「可能大家對莫德納疫苗情有獨鍾，之前沒預約這次都來預約」。

另外，北市府今公布案14797足跡，6/24-6/26每天都會到嘉興公園地下停車場，6/27一整天都在嘉興公園，副市長黃珊珊說，這位是有一位大安區耳鼻喉科醫師在6/23確診，3員工跟妻子隔離，這段期間醫師確診之前出現發燒症狀到確診期間，將近有七天時間，看過200多位病患，經市府請教台北區管防疫醫師，因為醫師看診都有防護，認為200多位病人不需要居家隔離，只需自健康管理，市府也通知200多位病患出來採檢，而案14797就是該確診醫師的病患之一，因為足跡到比較多公共場合，其他許多病患目前篩檢結果是陰性，但還有很多人沒篩檢，希望其他人立刻出來篩檢，這位案例就是從所謂的精準疫調來做而發現確診。她說，此案例很清楚是加做精準疫調篩出來的確診者，目前還有100多位病患沒出來快篩。

關於夜市微解封，柯文哲說，現在開放也不是漫無標準的開放，有規定四分之一攤販，一定程度的人流管制，下一步也會開始考慮給這些夜市，也許在下一波打疫苗優先處理，按照防疫，在不影響三級管制的效果下，對民生經濟最有影響的先開放。

關於板橋百貨櫃姐確診案，新北市長侯友宜指出，櫃姐的父親與伯伯均在環南市場工作，感染源十分明確，今日業者也主動停業一日。對此，柯文哲指出，我認為是這樣，若沒防備注意的確會變問題，既然大家都知道，也用很大人力跟物力去處理，大規模打疫苗、快篩、PCR，我認為還是會控制，這幾天陸續會有病例出現，因為潛伏期2-7天，我覺得傳染病也不是今天管制就會全部消失，我們北農問題用專家眼光來看是可以控制的，以現在科技處理的掉。

另外，指揮中心表示，今日新增55例本土病例，個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例。