民進黨前主席施明德今在臉書表示，蔡總統最近已公開表示，國產疫苗將依「國際安全標準」處理。「不能讓她食言，否則，我們都對不起已陣亡的600多位亡魂」。

施明德說，他心是充滿憤怒的。憤怒執政者對疫情的作為、在野黨們對執政的監督如此幼稚、為什麼政府在疫情已經如此險惡下，竟連疫苗都沒有預先採購，連快篩劑都沒有？這是什麼超前部署。

他說，在野黨立院黨團還只會搞什麼總統府前的快閃示威？執政黨爛，在野黨更爛！要不就是一人黨像只會背名言佳句的藝人。國家現在就是這樣。怎麼能不生氣。

他說，過去一年多，對疫情處理所以能夠獲得全球好評，其實只有兩個因素：海島環境和快速鎖國。第一時間就把「敵軍」擋於國境外。這件事應居首功的，是陳明通不是陳時中。

他說，陳時中被捧得忘了自己，想選台北市長，政治思考佔據他的専業，討好鄭文燦等政客，修改3＋11，缺口出現了，「敵人」進來了！這才發現全球抗疫的優等生領導團隊連快篩劑都沒有，更不用說預購預訂疫苗。「原來我們的總統有先見之明，去年七月就說，今年七月就會有國產疫苗」。

他說，天不從人願，4月「敵軍」就攻下雙北了，全國一萬多人確診投降，600多人陣亡了。這時才發現「國產疫苗」是全球最貴的，安全性還不確知，有效性也未經國際安全標準認證，售價居然是AZ 的10倍，比莫德納還貴，這是什麼遠見，什麼超前部署？是部署國安還是部署私人企業的利益？

他說，昨天聯亞藥30元掛牌，一下子漲到近300元了！暴利啊！去年7月就佈局好，今年7月批准，這是不義之財，透過政商關係謀取暴利，如果蔡政府不依國際安全標準就批准緊急上市，這個政權就是不義政權。而且是用600條人命來成就高端和聯亞藥幕後「人材」的不義財富。

他呼籲，台灣人啊，盯住：不准蔡政府以「台灣安全標準」放行「國產」疫苗！疫苗短缺，打疫苗會被攻擊是特權。拜託大家一起好好監督。

至少，請全民要先監督「國產」疫苗（其實是私人企業），不能以「台灣安全標準」放行。

他表示，其他的黑箱作業，反民主程序的獨斷，像楊照所一再呼喊的，一息尚存的人，都不要置身事外。「國家是我們的，民主體制是我們建構的。它有病了，像路上有人病倒了，我們能置之不理嗎？」