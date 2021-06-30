行政院長蘇貞昌日前視察桃園市大園區裕利物流冷鏈倉儲，他表示每劑疫苗都很珍貴，希望國人珍惜這些疫苗，但近日的疫苗殘劑預約，民眾卻是搶破頭且怨聲載道。而對於這段時間蘇揆的一些言論，曾對他印象不錯的東華大學教授施正鋒直言實在聽不下去，並嗆蘇揆是在做夢嗎？

施正鋒今(30日)在政論節目《新聞大白話》中(節目時間1:22:17處開始)表示，自己實在不太願意對蘇院長講重話，因為在前總統陳水扁執政時期，和蘇揆在原住民政策的互動上，對他的印象還滿好，但對於蘇貞昌最近講的一些話，施正鋒直言自己有點聽不下去，有點今夕是何夕的感覺，「他的意思就是不要那麼浪費」，但現在好像連殘劑都好像金粉一樣，施正鋒直言，蘇貞昌在作夢是不是？並指他的發言不妥。

施正鋒指出，前陣子南部首長還在嘲笑雙北，好像幸災樂禍，但也可以看到，那個病毒怎麼傳染的，也不太知道，因為現在變異種跟以前不一樣，到底是不是擦身而過就會傳染？陳時中憑什麼斬釘截鐵的說不會，既然這樣就應該去調查有什麼傳播方式。

施正鋒也說，為什麼我們出去的，人家會查到確診，但我們都說沒有，也就是說我們根本不廣篩、普篩、快篩，像第二次鴉片戰爭時期的兩廣總督葉名琛那樣搞3不，枋山不敢封村，至少普篩也可以，花那些錢是會死嗎？那些錢應該要花，不然一天到晚講江西話，坦白講這是不對的。