高雄市長陳其邁18日一早視察各疫苗注射站。（高巿府提供）

高雄巿18日開放第二波82歲以上長輩施打疫苗，市長陳其邁一早視察各注射站。由於天雨路滑，不少子女陪著長輩接種時小心翼翼，陳其邁除了要求注意現場止滑與動線，也鞠躬感謝現場醫護們體恤長輩及辛勞付出。

陳其邁上午馬不停蹄到福誠高中、鳳山商工、鳳山體育館、五甲龍成宮疫苗等注射站視察動線規畫、距離安排及施打情況。對於天公不作美，下起大雨，叮嚀現場工作同仁要小心留意，注意長輩們行走的安全。

他也感謝醫護們辛苦的付出，讓疫苗接種順暢，是防疫最堅實的力量。另跟長輩噓寒問暖時說明，接種時會有工作人員安排坐定位，醫護會一一問診、移動式注射，「求好不求快」、「慢慢來，打好打滿」。

陳其邁臉書PO文說，這幾天高雄下起大雨，今天也不例外，市府前一晚在各接種站架遮雨棚發揮作用，避免長輩淋到雨，工作人員貼心攙扶長輩、醫護細心問候。上午他到各接種站了解疫苗施打情形，井然有序，動線順暢。