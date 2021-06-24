針對高雄爆發2名16歲護專生違反規定搶打疫苗，高市衛生局證實此事，將針對機構開罰。高雄市議員黃紹庭痛批，難道是「好心肝事件」翻版。他質疑，高市府至少有5次機會可以發現並立即制止，卻都無人警覺。他要求公開疫苗施打名冊，還存在多少黑數？呼籲陳其邁別甩鍋勿讓基層背黑鍋。

黃紹庭今在臉書指出，宣稱是「防疫模範生」的高雄市，驚爆有兩名未成年的護專生日前竟已在高雄巨蛋完成AZ疫苗施打，凸顯出高雄市府防疫團隊的螺絲鬆了，更戳破綠營瘋狂造神內宣的邁邁市長「防疫神話」。

黃紹庭直批，高市府只重視內宣與甩鍋，對於真正的疫情及人民生命健康安全，根本毫不在乎。檢視整起護專生誤打疫苗事件，從造冊到施打過程中，高雄市府至少有5次機會可以發現並立即制止，卻都無人警覺。

黃紹庭表示，養護機構造冊時，為何明明知道她們未滿18歲，卻又造冊向上呈報？難道是為了要充人數作「業績」嗎？其次，高市府在核對疫苗施打名冊時，為何沒有發現她們是未成年學生的明顯身份，且準予施打？這不禁令人懷疑，高雄市所施打的疫苗名冊中，還包含了多少的黑數？要求公布所有施打名單。