高雄市昨新冠肺炎確診一口氣爆增9例，高雄市長陳其邁大動肝火，劍指新北市恩主公醫院疫調不實。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新今（24）日反酸，「其邁發怒日，市府甩鍋時」，該怒的應該是中央，更是做副院長時的自己，「人民要打的是疫苗，市府卻拚命打政治預防針！」

鄭照新今在臉書PO文指出，陳其邁砲轟新北市恩主公醫院群聚個案「疫調不實」，說自己「上網搜尋新聞才知」，但恩主公醫院說明，高雄案例住院時即做PCR檢測為陰性，而該個案與院內陰轉陽個案為「隔壁的隔壁病室。」不屬於密切接觸者，不在匡列名單範圍內，更不用說個案自上月27日出院後至今已超過21日，遠超過WHO公告發病潛伏期的14天。

鄭照新點出，「簡單說，其邁怪恩主公沒匡列，恩主公說我是按照中央的匡列原則」。他試問「這個原則是誰訂定的」？

鄭照新表示，根據去年4月16日公布的「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制指引」，匡列原則原本就是「確定病例同病室之其他病人及陪病家屬」，而恩主公並未違反規定，這份管制指引在政府網站上至今未有更新（今年制定的處置建議在密切接觸者匡列原則上仍以此指引為原則），而當時陳其邁可是督導防疫的行政院副院長啊，應該和高雄市民道歉。

鄭照新認為，陳其邁不怪制定規則的中央，怪罪遵守規定的私立恩主公醫院，更拿部桃群聚後來擴大匡列，試圖上綱怪罪新北市衛生局；部桃跟恩主公至少有五個地方不能類比，包括病毒株不同、全台新增確診相差百倍、隔離中人數相差27倍、單點圍堵VS.遍地烽火、部桃部立VS.恩主公私立。

「這不是風涼話，什麼才是風涼話？」鄭照新不滿說，高雄指謫恩主公醫院疑似院內感染的時間點落在5月底，當時每天新增案例動輒4、5百人，雙北醫療體系頻臨崩潰，位於大後方的高雄市政府不思同島一命，反而抨擊新北未精準疫調。

鄭照新也認為，恩主公醫院只是私人醫院，並非新北衛生局直接經營，高市府用自己的擴張解釋去指正平行單位，就犯了嚴重錯誤，難道高雄市政府把自己當成行政院？其邁別忘了自己是高雄市長，早已不是行政院副院長！

「其邁市長，別在發怒了，先把眼下的事情做好」鄭照新說，上次發怒，是高齡AZ施打頭一天，高雄巨蛋宇美町式施打，擠成西門町式施打，你大罵部屬，但你就是高雄防疫指揮官；這次高雄9名確診，你又發怒開罵北部，卻罵到了擔任行政院副院長時的自己。

鄭照新還質疑，高雄又發生了AZ讓未成年施打的大漏洞，這次你又要罵誰呢？鄭照新表示，其邁市長，別再怪別人了，真正愛護高雄市民，就要解決問題，還是先檢討市府在防疫督導上，如何填補漏洞吧！