北市疫情連環燒，但屢遭外界詬病疫調蓋牌，市府雖在記者會後「打假新聞專區」駁斥，但北市議員吳沛憶直言，「沒蓋牌就掀牌吧！」若市府認為批評有誤，大可將每名確診者接觸史、匡列人數、採檢人數、隔離人數統統公布，就不用在議場被質詢時老是說不清，也不用派發言人了，讓資料來說最清楚。

吳沛憶表示，北市府說「台北沒做疫調」是假消息，疫情爆發以來，她的辦公室幾乎每天協助通報，她可證實台北有做疫調，但問題在於，至今沒有人知道台北疫調到底怎麼做？因北市疫調最大的問題是「不公開、不透明」，若認為批評有誤，很簡單，市府大可公布疫調。

吳沛憶說，市府發明一堆名詞都沒用，只要說明每一確診者接觸史、匡列人數、採檢人數、隔離人數，這些最基礎的事情，但為何堅持不做？以北農案來說，這麼基礎的資訊，為何各局處兜半天都兜不清楚？

她還說，北市疫調不實，不用推託給跨縣市，就拿戶籍在北市的24例北農確診來說，她上周詢問至6月22日的匡列狀況，24位確診者中，職場居家隔離人數只有9位，包括攤商、外派、攤商雇工，多數職場匡列人數是0人，市場人來人往，工作上完全沒有需要隔離的接觸者嗎？

「北市府一再澄清未蓋牌，那就掀牌吧！」吳沛憶說，再來衛福部網站上，北市確診個案公共場所活動史遲遲未上傳，市府前幾天說是網站介接問題，為何到今天仍未解決？北市還是完全沒有資料，呼籲市府，將匡列、採檢、隔離數統統公布，議場質詢時，市府都說不清，那也不用派發言人了，讓資料來說最清楚。