高雄鳳山區一棟大樓傳出有新冠肺炎確診病例，市府昨緊急對該棟樓實施「清零專案」，召回100多位住戶進行採檢，並強制送防疫旅館隔離14天；對此，高雄知名行政法律師林石猛在臉書發文，質疑市府法源依據，要高雄市長陳其邁給個說法。

林石猛指出，2002年做成的大法官釋字第543號解釋已闡明「緊急命令之發布，雖不受憲法第二十三條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則」，可知「在國家元首依憲法頒布緊急命令的情況下，都必須遵守比利原則，台灣現在尚未頒布緊急命令，不知道高雄市長是依據什麼法令依據，可以將整棟大樓住戶一律強制隔離14天？有無衡量比例原則？陳市長應公開說明。」

林石猛說，他平時很少評論高雄市政府的施政作為，但昨晚高雄市長的「鐵腕」措施，將一人染疫的鳳山某大樓全部住戶，一律強制送進防疫旅館關14天，著實令同為鳳山住民的他大感震驚與不解，因為在沒有法律依據情況下限制他人的人身自由，可能涉嫌刑事犯罪，實在讓人難以再保持沈默！

他表示，這些被高雄市府「強制收容」14天的鄉親，如果對市府作法不服，可以考慮聲請提審等及時救濟，他也希望市府針對強制措施與比例原則如何衡量判斷，市長陳其邁應公開給個說法。

據悉，昨採檢陽性的女住戶，和24日公布的確診者，均住在鳳山該棟大樓，兩人住在同棟樓但不認識，疫調研判是之前有先後搭同部電梯下樓倒垃圾而感染，擔心同棟樓住戶陷入高風險，故採取強烈措施。