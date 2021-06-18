北市啟動清零新戰略 柯文哲記者會最新說明

我國採購的505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑於5月28日自盧森堡來台，今(18日)下午又有一批24萬劑運抵台灣。指揮中心副指揮官陳宗彥今早證實，這一批疫苗效期到今年12月15日。台北市長柯文哲15時30分在防疫記者會中被問及，「民眾未來能自由選擇莫德納或AZ疫苗嗎?」柯說，百姓當然希望自由選擇，但要中央思考，疫苗有兩種，搞不好以後有更多，這個除非用預約不然更困難。

柯文哲說，但預約大家要先講好，哪個接種站有多少，但完全不預約去接種也不一定會有要的疫苗，中央還是要想想看，有統一規定，當然對我們講，同一接種點有不同疫苗，行政成本會越高，因為每種疫苗保存方式不同，這是困難題目，疫苗太多種反而造成行政成本越高。

被問及6月28日解封機會高嗎?柯文哲回應，這一題想很久，像內湖區這周都沒有新增，可是圍繞著內湖的是從汐止到南港，老實講單一區不能看單一地決定要不要降級，要涉及整個台灣，台灣這種管制要不同縣市不同級，我認為不太容易，「你問我心裡有沒有想到慢慢解除管制的，當然有，不吃飯的優先、沒有脫下口罩吃飯的優先，所以去看美術館應先，電影院也許，但當然不能在裡面吃爆米花，原則上解除管制應從不吃飯的開始！」

被問及會不會擔心民眾期待永齡、台積電洽購的BNT疫苗，而出現AZ疫苗緩打潮？柯文哲回應，其實台積電、鴻海疫苗何時來我也不知道，AZ可以打趕快打，國際認證的就趕快打。

指揮中心今表示，第二批莫德納疫苗24萬劑，已於歐洲時間6月17日下午6時自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

另外，指揮中心表示，今日新增的187例本土病例，個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。