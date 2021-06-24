北市群聚案連環爆 柯文哲記者會最新說明

柯文哲說明北農群聚案。

北市公布疫調

台北農產運銷公司爆發確診案例，台北市長柯文哲昨(23日)晚間到指揮中心，和指揮官陳時中等專家小組開會，討論跨縣市疫調等問題，至於民眾關心北市何時能恢復正常生活，他今(24日)透露，疫苗何時下來，以美國施打速度估算，美國再3個月就沒有地方可以接種，生產那麼多疫苗，不賣給台灣要賣給誰，所以至少要撐到9月。柯文哲今下午在記者會中表示，當疫調越做越多，相對這陣子發現年輕人、無症狀比例變高。

柯文哲在會中表示，有一名居住地松山區的牙醫，在5/24打第一劑AZ疫苗，6/8出現症狀，6/14到台安醫院，第一次快篩陰性，再做PCR發現是陽性，送到醫院住院，現在情況還好，這案例很有教育性。

柯文哲說明，第一個，打疫苗沒有保證你不會感染，特別在14天內，因為抗體出現要10-14天，你看看這位牙醫14天內被感染，到第14天已經症狀出現，再來快篩陰性也沒保證PCR陰性，所以疾病開始會出現快篩陰性，快結束也會出現陰性，固然PCR比較準確，所以用快篩還是有很多判斷要注意。

柯文哲指出，由於確診者為牙醫，因此16個員工、130位病患全居家隔離，展開清零計畫，做PCR檢查，有2員工確診，也發現居家隔離了接著做疫調，清楚後做PCR檢查，可能提早出現確診者，比起過去14天發病才檢查，會比較往前走一步。

另外，被問及是否綠營已經發起認知作戰?柯文哲說，在疾管署房間內大家都是專業人士，處理完專業，出了房間，網軍側翼還不是照樣修理我，那也沒辦法，主要是因為這種哏圖、網軍還是有效，這也是台灣目前政治現況，就算了，認知作戰也不是今天才有，看到媒體標題寫「柯P其邁打侯」，「奇怪我什麼時候打過侯友宜， 我常讀報導沒問題，但標題殺人實在很討厭，我先說明，我根本沒講過侯友宜。」

被問及「高雄市陳其邁砲轟新北市長侯友宜疫調不實，你上午說是推卸責任，是否感同身受?」柯文哲回應，我們疫調系統過去是同一縣市沒問題，但跨縣市就出問題，所以我到疾管署就說生活圈先做，高雄這案例也很奇怪，戶籍在淡水，住在桃園跑去高雄，這種病例很難查，我態度比較正確，出現問題就去疾管署解決這條，大家討論完用科學解決，政治作戰出房間再講，口水戰能省則省。

柯文哲表示，隨著篩檢越做越多，發現目前無症狀年輕人比例增加，也反應普篩做的多，台灣流行病株還是英國變種株，但他認為印度變種株一定會進到台灣，百密一疏，站在公衛立場，終究還是要學習跟疫情並存，不要幻想完全沒有疫情，要思考疫情還是一個程度存在，但不要讓它太干擾生活。

柯文哲說，北農篩檢4933人、快篩陽性數15、快篩陽性率0.3%，但PCR陽性僅4個，北農沒你們想像那麼可怕，不到千分之一。

另外，指揮中心表示，今日新增129例本土病例，個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。