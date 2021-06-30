「疫情當前，我們只有一個共同的敵人，就是病毒。」這段話很正確，民眾也都有同感，但現實不是這麼一回事。看看民進黨政府在疫情發生以來的各種操作，打壓政敵甚於防疫，維護政權多於苦民所苦，集官方與網軍側翼之力，把防疫戰打成政治戰，讓人民陷入病毒四處流竄，卻苦無疫苗可打的痛苦深淵。這個權力巨獸，危害猛於病毒。

五月中疫情大爆發，台灣「防疫好棒棒」的假象通通被戳破，民眾赫然發現，原來政府除了鎖國和反中，其他什麼都不做。國際疫苗不早買也不多買，篩檢不肯做，儀器沒有買，醫療量能未備妥，還放寬機組員居家檢疫限制，讓「３＋11」破口引爆疫情。

舉例來說，提問是否普篩的記者，被網軍肉搜辱罵；深綠的中研院院士陳培哲，因質疑高端疫苗不做三期試驗而被圍剿；支持台獨的網紅「館長」陳之漢，批評了機組員居家檢疫政策，就被網軍罵為「中共同路人」，讓館長大嘆真心換絕情。最讓人心寒的，這不是挺綠網友無組織性的自發行為，而是一整套民進黨當權團隊有節奏、有組織、有分工的政治作戰。

修理不聽話的人不遺餘力，對付政敵更是無所不用其極。當中央防疫失當讓民眾失望不滿，台北市長柯文哲對中央提出嗆辣的批評，替人民講出了心聲；新北市長侯友宜則低調、認真，防疫劍及履及，雙北疫情逐漸獲控，很多政策都是雙北先帶頭，中央追隨其後。

然而，民進黨豈容柯文哲、侯友宜聲望崛起，於是，像台北萬華阿公店、好心肝診所和台北農產運銷公司（北農）事件爆發時，民進黨政府動員主軍、側翼與網軍遊擊隊全面進攻，遮掩連會議紀錄都沒有的「３＋11」，狂罵萬華是破口、台北疫苗管理疏漏、北農防疫出包。持平而論，北農疫情擴散，台北市一開始確有輕忽之處，但後來的追補還算得宜，尤其對北農和遊民全面打疫苗，展現領先指揮中心的思維。

對於疫苗殘劑的處置，柯文哲授權醫師自行決定給誰打，還要批評者不要存有「法匠」心態。對此，指揮中心突然宣布十八歲以上都可預約登記，害得醫院、診所電話被打爆，搞得天下大亂。現在看來，指揮中心之前斤斤計較地分類、分年齡，以台灣疫苗短缺狀況來說，確實有必要，但這般與台北市較勁的政策，是被政治意氣鬥昏頭了吧？

防疫只是施政的一環，這些年來，民進黨當權者不但已是國內權力最大者，也是認知作戰的最大勢力，囂張到簡直像清末的義和團，而且還經常做賊的喊捉賊。台灣成了民進黨的政治擂台，被打到鼻青臉腫的何止是防疫，還有台灣的民主與未來。

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