全台三級警戒延長，造成許多小吃業者苦不堪言，台北市有部分夜市微解封，但疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，地方政府要依照指揮中心統一的規範為基礎。前立委沈富雄認為，不近情理的封鎖，最後老百姓會不甩政府，他更指出，雖然行政院的高官們看到經濟表現不錯，但靠現金生活的年輕人很痛苦，且最近的民調顯示，年輕人對民進黨支持度降低，「沒收入是要支持你什麼」。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中(節目影片完整版下集37:45處開始)表示，陳時中也好，柯文哲也好，柯文哲開始的時候腦筋還滿清楚的，但他介入越深，看到別人的樣子，都說原來這是在比賽，不能冒這個風險，所以他現在也走樣了。

沈富雄指出，不近情理的封，最後老百姓會不甩你，他們不會像英國那樣起來造反，「但就是說，我才不管你，我就出來了」，最後搞到不是說彭博給你扣分，反而是不得不跟著老百姓背後走，「老百姓先起來，說我們不怕了」。

沈富雄認為，今天這個數字如果繼續下去，很難說服老百姓，老百姓會說沒有疫情，很多專家學者說確診數30是一個魔術數字，30以下就可以解封，但也要講清楚30是全國？還是台北、新北？板橋？「為何30可以，50不行，告訴我一個道理」。

沈富雄也說，數字不重要，現在趨勢一路下降，但我們這一兩個禮拜付出的代價 非常大，這些行政院高官看到出口、GDP表現不錯，但升斗小民，尤其是30幾20幾歲的，他們要靠現金，這些人痛苦的要命，「你看最近的民調，20歲到35歲的，對民進黨支持度非常低，沒收入是要叫我支持你什麼？所以這真的是很麻煩的一件事情」。