本土疫情爆發，北市府認為快篩成本低又方便，又能及早防堵疑似確診者趴趴走，但被議員提醒防疫要謹慎、錢省不得，加上北市有3.7億多的善款，不應貪小失大。台北市長柯文哲指出，隨著核酸檢測（PCR）機器大量採購，未來慢慢會以PCR為主，快篩只會用在零星個案。

台北市長柯文哲。（北市府提供）

柯文哲說，這件事還是要看成本效益，一開始台灣不准做篩檢，PCR若要當天知道效果自費要7000元，2天內拿到要5500元，後來才降到4500元，我相信這著機器大量使用，情況會有所不同。

「當時台灣PCR能量太差，有50％的人要超過5天才知道結果。」柯指出，就是因為這種狀況，才會出現所謂的校正回歸，北市府不得已只好採用快篩策略，雖然不準但速度快，能讓政府看趨勢做決策，現在大家也買PCR機器，相信未來時間會變快。

柯說，從發病日到確診日，時間已經壓到一天多，最理想是當天做篩檢即刻知道結果。當工具不一樣時，使用戰術也會改變，相信將來慢慢的會回到PCR為主，只是後勤補給、動線物流要怎麼做，快篩只是給零星案例用。