台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲昨晚到衛福部和專家討論分析是疫調系統性缺陷，他24日提及雙北市防疫、疫調為什麼做得不錯，因為新北市衛生局長陳潤秋的先生是台北市聯合醫院副總院長，也是北市防疫小組副召集人，兩邊縣市政府每天早上在談什麼，晚上兩夫妻回家會再討論一遍，兩邊也許速度不一樣，但方向不會不一樣。

柯文哲今早接受廣播節目電話連線專訪，他指出，北農絕對不會隱瞞確診，因為一旦確診是從醫院上傳資料，確診個案數校正回歸才有可能發生，以前是因為做PCR核酸檢測拖太久，最長時間大概有50％篩檢超過5天，先前衛福部長陳時中不做普篩，台灣一直未建立大量處理PCR樣本的能力，以前都1、2個所以不做普篩，大量處理PCR機器最近才買，聯醫仁愛院區也是最近才裝好。

柯文哲表示，北農群聚問題是系統性缺陷，若他可解決就解決，不能解決就說有問題，昨天高雄市長陳其邁在罵新北市，就是一樣的案例，北農每天有1萬人上班，基本問題是人員住在新北市往返高雄，但疫調是新北在做，基本上他還是科學家，所比就找疾管署解決疫調缺陷。

他建議，資料庫一定要每天各縣市電腦資料都跑一遍，檢查是否有身分證字號是相同的，但系統還需要時間改善，不過，至少先以生活圈畫出來做，直接建立縣市政府間的比對機制，雙北市疫調、防疫做得不錯，其中有個祕密，因為新北市衛生局長陳潤秋，她的先生是台北市聯合醫院副總院長，也是北市防疫小組副召集人，兩邊縣市政府每天早上在談什麼，晚上兩夫妻回家會再討論一遍，兩邊也許速度不一樣，但方向不會不一樣，因為負責的人就是夫妻。