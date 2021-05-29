據「Defense New」報導，美國海軍戰略系統計畫團隊25日首次進行極音速飛彈的火箭發動機實測。報導指出，該款發動機不僅可適用於海軍傳統迅速打擊(Conventional Prompt Strike, CPS)攻勢極音速飛彈，還可適用於陸軍長程極音速武器(Long Range Hypersonic Weapon, LRHW)。這讓美軍在極音速飛彈研發上，有望趕上俄國與中國大陸的進度。

海軍的戰略系統計畫辦公室在猶他州海角進行第一節固體火箭發動機(Solid Rocket Motor, SRM)的測試。該發動機由諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)研發，洛克希德馬丁負責主要武器系統整合，進而為海軍與陸軍極音速打擊飛彈提供推進能力。

海軍新聞稿指出，第一節的SRM將成為新型飛彈推進器的一部分，在結合「通用極音速滑翔彈體」(CHGB)後，可組成通用極音速飛彈。儘管陸軍與海軍都在研發各自的武器系統與專用於海上或陸上的發射器，但這款極音速飛彈可供兩種軍種使用。如今SRM實測的成功，將成為2022財年第一季海陸聯合飛行測試的關鍵里程碑，最終讓CPS與LRHW系統得以正式部署。

在諾格與洛馬的新聞稿中，兩間企業宣布第一節固體火箭發動機在測試期間順利引燃，並完成預期的性能參數與目標。洛馬表示，這次實測讓極音速飛彈向正式提供美國海軍與陸軍作戰人員使用又邁出一步，為研發過程的重要里程碑。諾格則表示，很榮幸該公司能將飛行測試的經驗與專業知識，提供軍方研發先進飛彈系統，以嚇阻新興與未來威脅。

報導指出，通用滑翔彈體2020年3月才成功測試，海軍與陸軍目前與政府營運的國家實驗室、產業界一同進行研發與生產。具體而言，海軍負責滑翔彈體的設計，而陸軍則主司生產。

至於極音速武器，其以超過5倍音速的速率飛行，能在數分鐘內打擊全球絕大多數目標。海軍認為，考量到目前正針對艦隊進行改造計畫，以因應中國大陸帶來的威脅，擁有極音速武器已成當前重要任務。

戰略系統計畫主任沃夫(Johnny Wolfe)日前在海軍潛艦聯合年度會議上表示，海軍、陸軍與產業界面臨的關鍵挑戰，在於如何充分利用研究與飛行測試的成果。更具體地說，如何展開生產程序，如何將現有成果轉換為具體軍事能力並提供給陸軍。目前戰略系統計畫正與陸軍合作，陸軍希望能在2023年能擁有戰備彈(all-up round)能力，而海軍則期盼在2025年能將飛彈部署至飛彈潛艦上。

不過，海軍日後改變CPS極音速飛彈計畫；海軍軍令部吉爾迪上將4月時指出，海軍將優先部署該款飛彈至朱瓦特級驅逐艦上，而不是首部署於飛彈潛艦之上。

報導表示，通用極音速武器同樣也能用於陸軍地面發射器，或是自海軍潛艦、水面艦上射出。

(中時新聞網)