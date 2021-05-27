美國總統拜登與南韓總統文在寅21日於華府舉行峰會。會後的記者會上，拜登正式宣布終結《飛彈指導準則》；「Defense News」26日分析，此舉等於美國鬆綁對南韓飛彈研發計畫長達42年的限制。如今首爾能提升彈道飛彈的能力，不儘打擊北韓境內的目標，更能直指北京，等於放一支鐵鎚在北京頭頂上，進而強化美國對中國大陸的戰略態勢。

拜登在白宮記者會上表示，「很高興能宣布終止《飛彈指導準則》，這是兼具象徵性與具體性的做法，可證明美韓同盟的穩固，以及雙方對國防協議共識的達成」。

報導指出，隨著飛彈射程的鬆綁，南韓可能研發射程介於1,000至5,000公里、能擊中朝鮮半島以外目標的中程彈道飛彈；或者是長程潛射彈道飛彈與極音速武器研發。

南韓國防研發局前指揮官南世武(Nam Se-gyu)表示，首爾經過長期研究，已累積足夠科技與知識研發長程飛彈，只是受限於《飛彈指導準則》而未為能進行。目前南韓已針對國家安全需求開發各種飛彈；隨著《飛彈指導準則》的終止，首爾可研發任何類型的飛彈，就像一間汽車廠擁有各種能力，得以產製更大型車輛一樣。

目前南韓國防研發局已研發一系列的彈道飛彈與巡弋飛彈，代號為玄武，以因應北韓的威脅。最新一款為玄武4型，射程800公里、酬載量約2,000公斤，涵蓋北韓大部分區域的目標。2020年3月，南韓於西海岸試射兩枚玄武4型飛彈，以驗證打擊北韓地下指揮所的能力。

報導還認為，從美方角度來看，取消南韓飛彈研發的限制是為了因應與中國大陸的大國競爭。事實上，早有論點指出一旦南韓飛彈射程鬆綁，等於放了一支鐵鎚在北京頭頂上。南韓國防部發言人認為，《飛彈指導準則》的終止反映拜登重視美韓同盟，更象徵華府對首爾國防能力、地位的信賴，甚至是南韓協助防止核擴散的倚賴。

美國與南韓正式宣布終止的《飛彈指導準則》，乃是成立於1972年。當時，首爾希望取得華府的技術，以擁有自行研發飛彈的能力；不過，南韓並須遵守飛彈射程限制在180公里內，而彈頭酬載量也限制在500公斤內。

然而，隨著北韓威脅與日俱增，《飛彈指導準則》也4度修訂。1997年的修訂版本中，允許首爾研發攜帶500公斤彈頭的彈道飛彈，最大射程也調整為300公里；2012年修訂中，允許攜帶500公斤彈頭的彈道飛彈，延長射程到800公里。

隨著2017年北韓相繼展開6次核測試，華府與首爾同意取消對彈頭重量的限制，並於2020年的修訂中允許南韓研發固體推進劑的太空火箭。

(中時新聞網)