華府智庫「蘭德公司」研究員柯恩(Raphael S. Cohen)18日發表分析文章。文章指出， 自2018年《國防戰略》宣告美國國家安全的首要議題，由恐怖主義轉移至大國戰略競爭後；國防政策圈的流行用語，在也沒有比競爭一詞更時髦的用語。但作者認為，五角大廈應全面揚棄「大國競爭」此一用語，將重心轉為贏得下一場戰爭，才能真正嚇阻中國大陸並帶來永久的和平。

作者指出，自《國防戰略》後，舉凡白宮文件、備忘錄與公共聲明，都可看到競爭一詞的使用；甚至，在總統拜登首次對國會演說中，以及近日頒布的《過渡國家安全戰略指南》都提到與中國大陸的戰略競爭。

柯恩認為，隨著華府在全球多處與大陸、俄國爭奪影響力，戰略競爭受到政府青睞實屬必然；但是，「國家間戰略競爭」雖然是對國際環境現勢精準的描述，卻不利於美國建立良好的國防戰略。

首先，國家間戰略競爭讓人聯想到體育場或經濟市場上的競賽。這些比賽有規則的約束、有裁判的監管，最終出現輸家與贏家；但地緣政治競爭缺乏這種明確性；沒有起點、中場或終點，沒有規則、裁判。國際關係學者在談到競爭一詞時，使用抽象的概念來描繪國家如何與他國爭奪聲譽、權利與安全。

然而，戰略應建立在真實性與規範性，而不是模糊或描述性。戰略必須為國防部設立遠景目標，並為實現該目標提供具體步驟與應避免事項；相較之下，競爭無法提供這些功能。雖然它規範了美國應與哪一國競爭(主要為中國大陸，其次為俄國)，但在哪裡競爭、如何競爭，卻無法說明。更重要的是，競爭是手段而非目的。因此，用競爭將無法描述美國想達到的目的。畢竟，大陸與俄國是大而強的國家，不論美軍在承平時怎麼做，都無法改變此一事實。

其次，正因為競爭的定義模糊不清，故將限制五角大廈資源分配與分配到何處，但這卻是必要之舉。中國大陸與俄國為全球性的強權，在各地都以某種樣貌存在；然而，並非所有的存在都相同程度地影響美國國家安全。特別是大流行後，國防預算頂多持平，甚至裁減，此時五角大廈必須優先考慮戰區與資源的優先性，才是明智的抉擇，而競爭的模糊性無法讓該部門優先投注注意力在當注意之處。

這樣的限制不只反映在地理上，還包括五角大廈任務。由於競爭一詞無法設定具體任務，因此國防部的詮釋變成無所不包，涵蓋衝突的一切形式。就嚇阻大陸與俄國侵略來說，的確適合軍方執行；但其他任務較適合由美國政府其他部門執行。

例如，在反制中國大陸一帶一路投資，國務院、美國國際開發總署與民間社會組織較軍方更適合。同樣的，在使俄國影響力行動無效化，或是讓兩強顛覆的政治意圖披露出來，國務院等單位都比軍方適合。從這角度來看，直接動用軍方投入大國競爭，反而削弱拜登政府承諾將外交作為首要工具的說法。

那麼，五角大廈在承平時期該怎麼做會比與陸俄競爭更好。一言以蔽之，準備打贏下一場戰爭，並挫敗任何還不達衝突門檻的軍事侵略。這有賴於五角大廈指導聯合部隊發展相關能力，具體界定進行何種訓練、在哪裡投入軍隊、如何作戰以及美國應與哪些國家、夥伴建立軍事關係。

將重心由競爭轉至戰鬥，讓五角大廈可將焦點放在核心專長上，即能發揮軍是影響力的工具。同樣地，這也讓軍方縮小任務的地理範圍。畢竟，雖然陸俄的影響力遍及全球，但真正會發生大國戰爭的潛在衝突點卻很有限。更何況，即使將任務範圍縮小，任務依舊艱辛而不易解決。

限制授權給五角大廈的任務，會讓拜登重新重視負責美國外交政策的其他機構，從而讓美國是動員整個政府投入與北京的角力。雖然國務院官員常埋怨，自己在官僚競爭中輸給規模更大、資金更充裕的五角大廈。但是，明確切割在面對北京與莫斯科時，哪些任務屬於五角大廈、哪些屬於其他機構，是擬定總體戰略的第一步。

最重要的是，如果美軍專注於打贏下一場戰爭，就能實現防長奧斯汀所說的─美國永遠不會邁入真正的戰爭。華府可能永遠不會因為南海問題，而與北京起衝突；但美方能嚇阻北京與莫斯科，動用武力改變現狀。

不管拜登政府在《國防戰略》中將如何描述，大國競爭已成為事實。但是認識這種現勢與要求五角大廈投入競爭是不一樣的。對抗陸俄需要國防部全力以赴，特別是在資源緊縮的年代，而放棄競爭一詞將是良好的開始。

(中時新聞網)