「Breakiing Defense」24日引述以色列高層消息，指稱隨著美軍撤出敘利亞，種種跡象顯示北京不但趁此擴大在波斯灣與中東地區的影響力，特拉維夫甚至憂心中國大陸也會助敘利亞擴張在區域的軍事存在感。

報導中指出，北京長期以來一直在敘利亞議題上發揮影響力；在政治上，包括與俄國結盟，以在聯合國上屏蔽敘利亞阿塞德(Bashar al-Assad)政權，並反制西方影響力。經濟上，則協助該國內戰後重建，並提供少量人道救援物資。

以國高官員表示，北京利用行動掩蓋其更龐大的中東野心。「很明顯地，其主要目標是要在敘利亞建立軍事據點。華府雖然知道北京的計畫，迄今為止卻沒有採取任何行動制止他」。

「半島電視台」報導指出，美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）證實中東地區不但是關鍵區域，也是大國激烈競爭的區域；隨著美軍調整在該區域的態勢，俄國與中國大陸正緊盯該區域，以填補戰略真空。

麥肯錫解釋，軍備銷售成為莫斯科與北京擴大在敘利亞，甚至是在更廣泛區域發揮影響力的槓桿，例如莫斯科與北京就向伊拉克提供武器。莫斯科利用提供中東國家防空系統與其他武器，而中國大陸則瞄準長遠目標，透過不斷擴張在中東地區的經濟權力，最終在區域取得軍事基地。

不過，學界顯然與以國政界看法出入。位於土耳其的敘利亞研究組織「行動與政策中心」(Operations & Policy Center)的報告指出，由於敘利亞持續動盪，雖然阿塞德政權在北京眼中能夠反制伊斯蘭恐怖分子的成長，但投注資源到一個從各方面來看都持續崩潰的國家，能帶來的經濟利益恐怕也很有限，故北京不太會介入敘利亞。

至於俄國，五角大廈於8日向國會提交的報告則表示，「國防情報局」(Defense Intelligence Agency)認為莫斯科正針對敘利亞的美國與西方部隊發動騷擾戰，其最終目標在將美國趕出敘利亞。以色列國防官員則指稱，俄國的行動雖然緩慢，但計畫卻很充分。

報告中指出，莫斯科在今年上半年增加其在敘利亞的軍事人員數量。上週，俄國軍隊在敘利亞東北部以違反現行協議為由，封鎖美軍的車隊。報告表示，俄軍自身才是常常違反相關規範的人，雖然這些舉措不太會威脅到西方軍隊。

不過，俄國媒體則引述俄國國防部敘利亞和解中心發言人說法，表示6輛美國的防地雷伏擊車(MRAP)在沒有事先通知下，擅自在未經協調的路線上行駛。五角大廈拒絕回應此一指控。

由於多年來假定在敘利亞伊斯蘭國能夠針對美國利益發動作戰的能力有限，故華府在敘利亞持續維持數量極低的駐紮兵力。但以色列消息人士認為此一假定有誤；真相是伊斯蘭國持續在敘利亞行動，並擬定對西方目標發動恐攻的計畫。

以國專家指出，由於美軍在敘利亞的任務，部分是保護美國在該國的情報財產，故華府始終避談敘利亞美軍；但俄國認為自己是敘利亞的擁有者，不希望任何美軍出現在這塊土地上。

另一個敘利亞美軍的任務，與前總統川普有關，即川普希望阻斷伊朗建立從其境內通往地中海的通道。事實上，阿塞得政權的兩大支持者，一個是俄國，另一個則是伊朗，兩者也互相角逐影響力與利益。

此外，近日阿拉伯電視台報導，為避免軍火庫、飛彈與非法藥品的供應(為其主要收入)，遭到以色列或其他國家的空襲，伊朗民兵開始使用偽裝卡車與蔬果運輸，將大量武器移至敘利亞代爾祖爾區(Deir a-Zor)馬雅丁(al-Mayadin)附近的倉庫、運河與水泥庫房。

(中時新聞網)