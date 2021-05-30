以色列和哈瑪斯在打了11天後終於停火了。雖然停火並不等於和平，但在戰爭與後續的調停與重建過程中，仍有很多細微的亮點值得我們關注。

先看美國。美國國務卿布林肯5月25日急忙飛往中東會見以巴領袖，討論戰後的重建。可是那天本來他是要跟東協十國外長開視訊會議的，結果在旅途中無法上線，讓東協外長們枯等45分鐘才由副國務卿代打。印尼外長認為這種對話不對等，氣得連電腦攝像頭都沒有開。東協認為這顯示美國對與東協對話根本沒有充分準備，映照出東協在美國外交中的邊陲地位。而這也證明了美國要在中東完全抽身，恐怕並不容易。

美國因為民主黨左派的壓力，以及「黑人的命也是命」運動所掀起對人權的重視，中東政策由川普的完全倒向以色列，開始向巴勒斯坦傾斜，走向中間。可是值得注意的是，歐洲國家在這場衝突中卻是反方向，從支持巴勒斯坦，轉而向以色列傾斜。雖然歐洲的基本政策沒變，還是支持以巴和談、呼籲以色列結束對巴勒斯坦土地的占領，也沒隨著川普承認耶路薩冷是以色列首都（捷克與匈牙利例外），但在11天的交戰中，法、德等大國都強烈譴責哈瑪斯，支持以色列自衛。

一些歐洲學者指出，大批中東難民湧入歐洲，帶來恐怖攻擊的陰影，讓歐洲人對以色列所面對的恐攻威脅感同身受。加上東地中海的石油開發，以及歐洲許多大型科研計畫，以色列都積極參與，讓歐洲的態度開始改變。

美國幾番阻止聯合國通過決議案譴責以色列，這當然是認為對以色列的勸說，在檯面下進行比檯面上譴責更有效果。但另一個原因則是希望能守住美國在中東的地盤。中國外長王毅擔任安理會輪值主席，提出願意調停以巴衝突，但心裡應該也很清楚，中國在中東問題上可用的槓桿並不多，美國也不會放心讓中國介入。所以中國大陸的真正的目的，應是高舉聯合國大旗，提高自己的外交政策的正當性。

西方現在批評中國，最常祭出的說詞是要建立「基於規則的國際秩序」，中國則反問是誰的規則？因此高舉多邊、多元、非西方主導的國際治理與之對抗，那就是聯合國。所以聯合國現在是中國重要的外交工具。

11天的衝突中，我們也發現西岸的法塔組織，以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯幾乎沒有角色。巴勒斯坦年輕人未必都支持哈瑪斯，但對法塔已經醞釀了太多不滿。中東衝突雖是老衝突，但是世代卻是新世代。而國內、國際政治都是一樣，凡是有衝突，經常都會有新的政治領袖因時勢而冒出。阿巴斯已經85歲，一再以新冠疫情等理由推遲選舉，包括已故巴解領袖阿拉法特姪子在內的新一代政治勢力，早已蠢蠢欲動，這次剛好順勢而出，一旦開放選舉，都將衝擊巴勒斯坦的政治板塊。

最後別忘了伊朗。中東阿拉伯國家現在慢慢可以接受以色列，除了經濟與科技合作之外，另一原因就是對抗伊朗。伊朗6月18日要大選，宗教領袖哈梅尼支持的強硬派候選人賴希應當會當選。如果伊朗態度轉趨強硬，美國與伊朗談判又沒進展，以色列在中東的影響力將又會增加。這個發展也值得我們關注。