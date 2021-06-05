對於蔡政府取得疫苗進度落後，國民黨團今天二度到疾管署抗議指揮官陳時中。黨團總召費鴻泰批評，北投一家四口淵人身亡，雖然他們不是陳時中的家人，但難道一點憐憫之心都沒有嗎？隨即帶領藍委高喊「我要疫苗、台灣要活命，也有不少路過的汽機車，按喇叭響應給予支持。

費鴻泰說，今天確診人數仍居高不下，死亡人數會增加很多，他再次呼籲陳時中，有很多民眾很憤怒、很多家庭在哀號，北投一家四口有三人在家死亡，雖然他們不是你的家人，可都是我們的國人，當國人哀號時，陳時中難道一點憐憫之心都沒有嗎？

費鴻泰表示，陳時中每天下午2點開記者會宣布確診與死亡病例數字，難道心中毫無感受？都是冰冷的？每個人的死亡都是一個家庭的悲哀，難道要人民起身抗暴、走上街頭才會有感受嗎？

費鴻泰重申，謝謝美國與日本給台灣國際認證的疫苗，可是陳時中卻還阻擋鴻海創辦人郭台銘捐贈的500萬劑輝瑞疫苗、佛光山捐贈的50萬劑嬌生疫苗，台灣人民快被陳時中逼瘋了，期盼大家可儘速接種疫苗，呼籲陳時中拿出良心。

費鴻泰發言時，有不少行經的汽機車，按喇叭響應黨團「向政府要疫苗」訴求，費鴻泰也對這些民眾給予感謝。

(中時 )