台中市議會國民黨團11日呼籲，挺醫護不是口號，落實醫護人員優先施打疫苗，批民進黨議員別忘了基層防疫人員的辛勞，不要轉移沒有疫苗的焦點，用疫苗施打順序挑起人民鬥爭的伎倆，無法掩蓋無法提供國民足量國際認證疫苗，無辜國民不斷喪生，對此，民進黨團強調，第一線執行疫苗施打工作的地方政府，要按照疫苗施打對象的順序，讓造冊人員都施打完畢，要確實也要快速，國民黨團應監督市府，趕快公布名冊 ，查清醫護到底還有誰沒打，趕快安排醫護速打，才是真的挺醫護。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯表示，英國AZ疫苗是今年三月底開始施打，當時因疫情尚未爆發，醫事人員自願施打的人數自然不高。五月初疫情爆發後，因第一線醫護人員的風險急速提高，故先前尚未登記施打的醫護人員

，開始參與登記。

因快篩等醫療量能需要，衛生局也徵募有醫護證照但不在第一線的人員，加入到防疫相關工作的行列，這些人自然沒有在第一波的造冊名單中。但當他們願意放下家庭與相對安全的工作，立即投入到高風險的防疫第一線時，讓他們優先施打疫苗，是政府應該要給的最基本保障。

國民黨團促請台中市政府，「一定要保護我們第一線醫護人員的施打權益」，莫德納疫苗也在日前由衛福部直接發到各醫療院所，黨團也請市政府徵得CDC同意後，協調各醫療院所，讓懷孕的醫護人員，優先施打莫德納疫苗，因為這是現階段我們取得的兩款疫苗中，孕婦唯一可以施打的疫苗。

國民黨團強調，先前不見民進黨籍議員替市民發聲，甚至還反對快篩，現在又想利用施打順序挑起民眾鬥爭，好讓民眾忘記疫苗數量不足才是最嚴重的問題嗎？提醒民進黨籍議員，身為民意代表應該要替民眾爭取國際認證的合格疫苗，默德納疫苗來了15萬劑，國民黨團贊同留下一半給需打第二劑的人，但中央的這個動作也表明，其他的490萬劑在一個月內是不會來了。

BNT及矯生疫苗已通過緊急授權了，國民黨團懇請民進黨議員，善用和中央屬同一政黨的優勢，趕快去向中央建議，想辦法讓買疫苗進來，不要再每天犧牲二、三十位國民的生命，不要再有任何的政治操作了。

台中市議會民進黨團總召謝明源指出，現階段最重要的，是第一線執行疫苗施打工作的地方政府，一定要按照疫苗施打對象的順序，讓造冊人員都施打完畢，要確實也要快速，國民黨團應該一起監督市府，趕快公布名冊 ，查清醫護到底還有誰沒打，趕快安排醫護速打，才是真的挺醫護。

民進黨團書記長周永鴻呼籲衛生局長不要用個資轉移焦點，應盡快公布施打的類別統計。周永鴻說，市民要的不是個資，是要知道統計數字，台中市到現在還不拿出來，用個資來轉移焦點，就是因為當時既沒有造冊也沒有統計。

民進黨黨團幹事長林德宇表示，國際疫苗供貨吃緊，各國搶貨情形嚴重，中央政府除了採購國際疫苗外，也運用外交關係，分別獲得日本、美國捐贈疫苗，國產的高端疫苗也在昨日解盲成功，相信疫苗接下來會陸續到位。