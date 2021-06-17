衛生福利部基隆醫院長林慶豐每天率領6名醫護人員至港務大樓，為一線作業人員注射疫苗。（衛生福利部基隆醫院提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市除85歲以上長者施打疫苗外，港務相關人員也在名單中，6月15日至17日，衛生福利部基隆醫院長林慶豐每天率領6名醫護人員至港務大樓，為一線作業人員注射疫苗，3天總計約2800人完成接種。

基隆市政府表示，這次接種對象為第二類CIQS海關、移民署、防檢局、港消港警及海（岸）巡第一線工作人員；第三類港埠CIQS以外，含執行港口船舶之裝卸倉儲、港埠設施及職安、環保巡查，引水各項作業，需與外籍船員接觸，以及港埠入境旅客活動區域需接觸旅客之第一線作業人員。

衛生福利部基隆醫院長林慶豐6月15日至17日率領1名醫師、5名護理師、9名行政人員，前往港務大樓協助港務相關人員接種疫苗，每天分為上、下午場，前2日已接種1992名，今天預估有800名人員施打，3日合計近2800人完成疫苗接種。

林慶豐指出，這次以日本宇美町式方式接種疫苗，民眾坐定位置後拉開安全距離、由醫護走動逐一施打，他說，採用宇美町式打法的優點，可以提升施打速度，平均60分鐘能施打125至130名，並維持良好秩序，讓民眾全程保持社交距離、避免交叉感染。