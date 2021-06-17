桃園市長鄭文燦宣布周六加場開放79歲以上長者施打疫苗，引爆里長抱怨連連，認為從人數預估半天就能完成，不解為何要「作秀」分上下午2時段，基層公務員也埋怨連忙3天業務都停擺，如今假日還要再加班，怨聲載道。

桃園市府感謝里長與工作人員幫忙，讓疫苗接種順利完成，但3天接種疫苗下來，施打的醫護幾乎都無法休息，甚至連喝水、上廁所時間都沒有，且因應未來大量疫苗抵達，希望趁此機會壓力測試，演練上下午場兩班次人力調度問題。

桃園區中聖里長崔美瑛說，高齡施打3天來流程已順暢，肯定市府簡化行政流程，手寫基本資料全改採印刷，可省去很多時間，但周六加場卻要延長到下午，14點場13點半要報到，耽誤長輩午睡時間，最晚卡到18點也增添老人體力負荷，直言像武陵場17日11點半後就只剩零星人次，代表流程已加速，加場不斷延長時間根本搞死里長。

龍鳳里長黃進仕也說，除了首日磨合期，後2日都很順暢，3線同時運作，每小時都能施打160人以上，依市府規畫周六每時段4里79和80歲長輩、約150人，1小時打完綽綽有餘，全部半天就能完成且很流暢不會塞車，分成2小時恐會都集中在前1小時忙，但他也緩頰認為市府可能是要測試後續動員能量，仍不諱言3天來里長們是情義相挺待全程協助改善問題，年紀大或身體不適者，恐不堪負荷、吃不消。

有公所基層也抱怨連連，直呼被調去支援3天，每天都繃緊神經應變，原本的業務只能先擱置，本來周末要來加班，如今周六還要再加場，甚至要忙一整天，想到都要過勞了。