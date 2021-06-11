高端疫苗昨宣布解盲成功，儘管衛福部規劃6月底才進行緊急授權（EUA）審查，台大公衛教授陳秀熙也直言「看不到保護力」，但疫情指揮中心指揮官今搶先力挺表示，高端的安全性、陽轉率都被認可，製程也相當穩定，有可能取得國際認證。他更向民眾喊話，施打國產疫苗一樣可以出國，「其他國家不會阻斷你進入，差別只在於檢疫過程。」

高端疫苗宣布解盲成功後，台大公衛教授陳秀熙直言「看不到保護力」，因為高端用免疫橋接測中和抗體，作為替代療效指標的方法是不錯，但直到現在連WHO都沒有公布數據，台灣怎麼可以關起門自己喊成功？台大兒童醫院院長黃立民則說，「這哪能叫好？請不要關起門來自嗨。」

儘管如此，陳時中今在立院備詢時表示，昨天高端的解盲結果很清楚，一個是安全性獲得認可；一個是陽轉率相當高，這也獲得認可。在綜合抗體部分，是不是代表有確實的效果，還要藉由專家分析數據與認證。但他強調，高端的三批製程全都合格，表示製程很穩定，這幾項都是比較好的結果。

對於高端是否有機會完成第三期臨床實驗，陳時中表示，「我們」會盡全力去達成，現在有兩條路會走，一個是歐盟在推的免疫橋接計畫，一個是傳統的三期臨床計畫，希望這兩邊都能同時努力做。

民進黨立委林俊憲質詢時，進一步詢問高端國產疫苗是否有機會取得國際認證？陳時中不假思索回應「那當然有可能」。

值得注意的是，由於國產疫苗在國內難以實施第三期臨床實驗，短期內恐難取得國際認證；因此，台灣民眾經施打國產疫苗後，若有出國需要，是否將因為國產疫苗未獲國際認可，而無法快速通關，甚至免去檢疫過程？

陳時中強調，所謂的「疫苗護照」，有的話也是歐盟本身在討論這個事，這不是強制性規定，只是提供會員國參考。

陳時中進一步說，施打國產疫苗後，不會說不能出國，各國也不會因為未施打獲得國際認可的疫苗而阻斷進入，差別只在於檢疫過程，「就這樣而已」。

「疫苗護照只是文件，不是證件！」陳時中向民眾喊話說，未來國人施打國產疫苗後，一樣可以出國旅行，「不是說只有取得疫苗護照才能旅行，這完全是不對的。」

(中時 )