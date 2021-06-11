食藥署昨公布國產疫苗緊急使用授權（EUA）標準，其中以「免疫橋接」方式，看受試者的中和抗體效價作為替代保護力指標，引發外界疑慮。民眾黨立委高虹安今天質疑，若保護力不如預期，又採購1000萬劑，相當有500萬人「穿著國王的新衣」上街，衛福部長陳時中答覆，若要把考卷訂到100分或101分也不是不行，交由審查委員會決定。

高端疫苗昨公布二期臨床試驗期中數據，宣布解盲成功，同天食藥署也公布國產疫苗緊急使用授權（EUA）標準，以「免疫橋接」看受試者血清中的中和抗體效價，不得低於接種AZ疫苗是評估有效性關鍵。

民眾黨立委高虹安質詢問，蔡英文總統5月31日宣布國產疫苗的安全、有效是最重要的先決條件，食藥署根據美國FDA指引公布的EUA評估標準，卻沒看到保護力達50％，「要抄要抄全部」。

衛福部長陳時中說，我們以中和抗體與其他表現，去看是否能等同保護力達50％，這部分由專家就科學資料研判。高虹安追問，但出考題就沒有標準在裡面，審查委員依據為何？陳時中說，根據EUA緊急公共衛生事件的醫療需求，若要把考卷訂到100分或101分，當然也不是不行，仍舊靠審查委員會會決定。

高虹安再問，台灣是全球首創以「免疫橋接」取代三期試驗而發放EUA嗎？陳時中坦言，他不知道其他國家是否進行中，但他手頭上確實沒有國家按此方式通過的，但WHO一直有討論到。

高虹安接著說，後續審查委員會可否全程直播，以取信於民，陳時中回答，這必須看食藥署與審查委員會委員的意願，他尊重，高虹安要求陳時中給予承諾，陳當場直「妳不要請我承諾」，後補充「目前沒有這樣的打算」，因為大部分國家沒有這樣做，沒有全程直播才能讓委員不受外界壓力干預，做完整學術探討，才會有比較公正的結果。

此時，高虹安嘲諷，外界至今未看到「3＋11」決策會議，已對指揮中心失去信心，陳時中拉高音量說，「我已經說過這部分我負責，請不要一直拿這個汙衊我們」。

質詢尾聲，談到媒體與議員披露的國產疫苗採購契約，陳時中說，這部分有保密規定，洩密當然要查，高虹安擔憂簽下不平等條款「買太貴」，此時陳時中再度動怒說，採購疫苗的合約都是如此，若沒有簽這樣的合約，一劑都買不到，前段時間大家說在貴都要買，不要昨天講的話今天就忘記，然後今天講的話明天又忘記，「若打下去大家都不生病馬上好，再貴也要買」。

(中時 )