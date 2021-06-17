目前新冠肺炎疫苗進行大規模接種，很多人看到施打後的副作用報導相當害怕，會詢問哪一種疫苗副作用較低。對此，衛福部新營醫院中醫科主任何裕鈞建議，施打疫苗前可先了解自身體質，並依中藥調養方式來超前部署，有助減低不良反應。

何裕鈞說，以中醫的觀點來看，施打疫苗像是人為加工的外邪進入人體，人體的正氣自然會出來對抗邪氣，這過程會因體質不同，而產生不同反應。有些人會事先吃退燒藥想降低副作用，但其實這些不良反應也可使用中藥來減緩。

何裕鈞指出，氣虛體質如年紀較大者，一般過敏反應比較不明顯，可能本身陽氣不足，正邪相爭的反應較弱，反而容易出現疲倦、頭暈、全身無力困重、胸悶、低燒等；濕熱體質如有三高或飲食重口味者，容易出現高熱、腹痛、腹瀉、口渴、發疹、淋巴結腫痛、注射部位嚴重紅腫熱痛等。

何裕鈞提到，寒濕體質如喜歡吃冷飲、寒涼性水果者，比較虛寒，容易出現肌肉關節酸痛、頭痛、畏寒等反應。血瘀體質如長期慢性病者、皮膚較暗沈有紫斑、經常酸痛者，則容易出現肢體疼痛、胸痛、頭痛等反應。

他建議，依中醫調養方式，主要以清理腸胃道，減少積滯以及流通淋巴系統避免反應過激為基礎，再配合個人不同體質來開立處方，不僅無損疫苗產生的免疫力，更可減低免疫反應過程中產生的不適，進而產生較完整的保護力。

他說，因此施打前，可以找鄰近的中醫師了解自身體質，開立適合的藥物調養，配合正常作息、避免熬夜、減少油膩重口味飲食、不吃生冷食物並充足飲水，適量運動，這樣就能安心地接種疫苗。