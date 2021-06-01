大陸《工人日報》6月1日報導，5月29日晚，原本棲息在雲南西雙版納的一群15頭野生亞洲象，一路逛吃、北遷，遷徙近500公里，幾乎跨越了半個雲南省後，進入玉溪市紅塔區境內，離昆明城區已不到100公里。40多天裡，該象群共肇事400多起，直接破壞農作物達842畝，初估直接經濟損失近680萬元人民幣（下同），對當地群眾的生產生活造成影響。

大陸《南方都市報》報導，這15頭亞洲象來自西雙版納國家級自然保護區，曾在玉溪市元江縣活動1個月。5月16日進入紅河州石屏縣小河底河附近。5月25日上午，有小象在遷徙途中因覓食了大約200斤的酒糟而「醉倒」在大維堵小寨組，睡過頭與象群脫離。直到25日傍晚，「醉倒」小象才回歸象群。5月27日，象群進至玉溪市峨山縣、紅塔區以及昆明市晉甯區交界處活動休息到29日。

《工人日報》報導，1972年，亞洲象就被世界野生動物保護組織列為一級保護瀕危動物。生態好轉，吉象歸來，然而人象「混居」的狀態逐漸加大了人象衝突的風險。野生亞洲象遷徙過程中，給沿途各地造成了巨大經濟損失，但截至目前，尚未有更有效的措施能夠阻止這種侵擾。

中國野生亞洲象，主要分布在雲南西雙版納傣族自治州。近年來，隨著保護力度不斷加大，亞洲象種群數量已從上世紀70年代的100頭增加到目前的300多頭，地區分布也有進一步擴大的趨勢。

然而，一些問題隨之出現，最突出的就是野象損壞莊稼、傷害人畜，人象衝突加劇，許多村寨的村民聞象色變。雖然大陸《野生動物保護法》明確，野生動物肇事由當地政府補償，但現實中通過州縣市籌措資金難度很大，百姓拿到的補償費往往不足以彌補實際損失。

面對野生象的頻頻打擾，許多地方的村民不得不想辦法減少損失。有的村民在高樹上搭瞭望哨，用於觀察野象出沒，並採取敲鑼打鼓、放鞭炮等方式驅趕；有的地方挖了「防象溝」；有的架上電圍欄，防止野象進村。這些措施效果有限，且難以長久，還浪費了不少人力物力和財力。一些村民甚至對亞洲象產生了厭惡、恐懼情緒。

報導分析，解決人象衝突，既要保障野生動物的生存，又要防止野生動物對人類的侵害。

作為管理部門，一方面要加強對野生動物生存區域的保護，堅持合理開發的原則。通過做好防火防盜、防止亂砍亂伐、防止濫捕濫殺工作，形成人與野生動物之間的楚河漢界；另一方面要完善野生動物侵害救助具體細則，讓相關損失和糾紛得到更及時、妥善的處理。

報導建議，可以考慮在保護區內建立食物源，通過人工種植亞洲象喜食的植物，吸引亞洲象到基地取食；調整受野象侵害較重的村寨的種植結構，減少象群對其它村寨農作物的侵害；積極尋找更合適的安置點，把保護區內部及周邊的寨子搬遷出來，儘量擴大野象棲息地的範圍。

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(中時 )