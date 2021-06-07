讀賣新聞（Yomiuri）7日最新民調，約半數日本民眾認為，即使目前在新冠疫情當下，一個半月後東京奧運還是會如期在這個夏天舉行。

原訂2020年的夏天就要舉行的東京奧運，因為疫情緣故推遲至7月復賽。不過，新冠病毒目前看似尚未完全抑制，雖大多數日本民眾希望東奧能暫停或延後，但日本政府態度強硬，表示一定會如期舉辦。

日本社會大概有半數也了解中央政府復賽的決心，但還是憂心萬一疫情屆時擴散，醫療量能是否能負荷染疫的參賽運動員、志願參加民眾、以及一般社會大眾。

4日，日本有位曾是運動健將，現則為當地奧委會成員也表示，雖然民眾不樂見日本政府舉辦東奧，但日本還是被逼的得復賽才行。

從4日開始，這項為期3天的讀賣民調中，約50%受訪者認為奧運將會在這個夏天舉行，26%認為這將會是一個沒有現場觀眾在場邊觀看的比賽。同時，還是有48%日本民眾認為，東奧應該取消才對。

同一份民意也指出，日本社會對日相菅義偉政府支持率僅37%，這也是有史以來最低的一次。

大多數參與民調受訪者表示，儘管因新冠病毒，政府所實施各種社交管制措施感到疲憊不堪，但對參賽運動員與參與大眾，日本政府的所作所為還是要再加強。

(時報資訊)