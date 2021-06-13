自由車賽在1896年開始列為正式比賽項目，依照比賽場地分為登山車賽、公路賽和場地賽三大類。而依照比賽的方式可分為計時賽、積分賽、追逐賽、爭先賽，以及個人賽、團體賽、一日賽、多日賽等。

我國在本次東京奧運也有一位好手入選，那就是馮俊凱，他在去年11月取得東京奧運自由車男子公路賽門票，這也是他相隔12年再次獲得奧運門票，上次他代表中華隊出賽已經是2008年北京奧運，不過這次東京奧運對他來說是非常嚴格的考驗，因為這次東京奧運比賽路線長達240公里，總爬升海拔將近5000公尺。

不過馮俊凱可是台灣首位進入世界一級職業隊的選手，目前效力於巴林麥拉倫車隊，從去年車隊訓練後他也沒有停歇，繼續努力保持自主鍛鍊，隻身前往亞洲好手冬季的秘密基地泰北訓練營，看來他非常有決心在東京奧運拿下好成績。

去年他說：「我自認目前狀態一直提升，尤其經過車隊集訓、泰北訓練營兩場密集且高強度訓練過，明顯感受自己體能更上一層。當然選手高峰期無法持續一整年，所以會先把注意力放在眼前比賽，再根據車隊安排比賽調整，希望能在奧運賽事期間將自己準備到最好。」

馮俊凱今年32歲，出生於台灣苗栗，2014年11月使用逃脫條款離開高士特職業車隊，加盟美利達成為台灣首位加入世界一級職業車隊的車手，目前效力於巴林麥拉倫一級職業車隊。他曾拿下環台賽三連霸登山王、全運會六連霸、2020環台賽亞洲冠軍等傲人成績，並於19歲就闖進北京奧運。