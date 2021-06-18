甫在東京奧運跆拳道資格賽奪得門票的台灣好手劉威廷，今天在亞洲跆拳道錦標賽男子80公斤級決賽4比12不敵約旦名將艾爾夏巴堤，替中華隊再添得1面銀牌，總計中華隊在本屆亞錦賽已獲1金、2銀、3銅，表現相當亮眼。

本屆亞錦賽原訂去年舉辦，但受到新冠肺炎疫請影響，被迫取消，今年改在黎巴嫩貝魯特舉行，中華隊上屆僅拿下2面銅牌，本屆在東奧國手團的領軍下取得不錯成績。

台灣目前已取得4席滿額東京奧運門票，此次亞錦賽3名奧運國手參賽，男子68公斤級黃鈺仁日前成功奪金、女子49公斤級蘇柏亞則在戰術考量下放棄爭冠，以銀作收。

劉威廷今天連續過關斬將，四強賽碰到奧運積分排名第5的烏茲別克強敵拉夫洛維奇，雙方在經過三回合激烈拼鬥後9比9踢平，黃金驟死賽劉威廷攻擊得手，12比9險勝。

中華隊總教練劉祖蔭賽後受訪時表示，劉威廷四強賽踢得非常好，冠軍賽雖然輸掉，但輸贏不是重點，關鍵是下個月的東京奧運，威廷的攻擊很到位，心態也相當正確，看得出來有明顯進步。