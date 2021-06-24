東京奧運倒數不到一個月，對於是否想為墨西哥出征奧運，富邦悍將洋投邦威表示，有機會當然會想披上國家隊戰袍，不過他也坦言必須要考量現實面，若離開台灣要回來又要重新隔離、調整，「若有被徵招的話會再與家人、經紀人討論。」

邦威透露，自己曾在2013及17年都有機會入選國家隊，但卻都碰上傷勢攪局，讓他無緣披上國家隊戰袍。

今年墨西哥在12強世界棒球賽奪下東京奧運門票，邦威也知道此事，被問到是否想為國家效力，他說：「自己當然會想，但要打就要面臨選擇，因為還要考量到現實面，離開台灣要再回來又要面臨隔離、重新調整。」

富邦23日安排全隊進行抗原快篩採檢，已有多次經驗的邦威對於採檢仍感到不適，「採檢真的一點都不舒服，會想打噴嚏、作嘔，還有點痛，真的不好玩。」

碰上疫情，邦威也多了更多與家人相處的時間，「不管去哪裡打球，有家人陪伴就是最好的事，回到家能看到3個孩子就很開心。」他也例用這段時間與小孩一起參與線上課程，此外也會看一些之前比賽的影片，從中尋找出問題去做調整。