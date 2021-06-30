柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長芒格（Charlie Munger）近日稱讚中國對馬雲的螞蟻集團實施全面重組的措施。螞蟻集團創紀錄的370億美元的首次公開發行（IPO）在11月遭監管機構攔下。

現年97歲的芒格和柏克夏海瑟威執行長巴菲特（Warren Buffett）一同接受CNBC採訪，芒格稱美國應該借鑒中國的做法，「先發制人的介入，阻止投機行為」。

這段專訪29日於美國播出，芒格稱，「我不想要全盤接受中國制度，但我的確希望我自己的國家能夠擁有中國金融面的制度。」

他說，中國壓制阿里巴巴集團創辦人馬雲「是做對的事」。馬雲2020年10月在演講中批評監管機構以來，幾乎沒有在公開場合出現過。

中國監管機構取消了阿里巴巴關聯企業螞蟻集團的IPO，並要求該公司轉型成一家金融控股公司，此舉預計將遏制其一些不受管制的業務。隨著中國對蓬勃發展的「平台經濟」加強控制，阿里巴巴還被處以27.5億美元的反壟斷罰款。

芒格說，「共產黨做了正確的事情。他們只是叫來了馬雲，說：『你不能這麼做的，小子』」。

他還讚揚了中國對新型冠狀病毒的反應。中國實施了嚴格的封鎖和廣泛的行動限制，這些措施對美國人來說不太容易接受。芒格說，「他們乾脆將國家關閉了六個星期。事實證明，這樣做是完全正確的。」

巴菲特則表示，這場疫情對小公司的傷害最大。他說，「我不知道確切數字，但有數十萬甚至幾百萬的小企業受到重創，但絕大多數大公司都做得很好，除非它們碰巧是郵輪公司或酒店等等。」