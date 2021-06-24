2020東京奧運開幕進入倒數29天，中華奧運代表隊備戰進入最後階段，教育部體育署、國家運動訓練中心及中華奧林匹克委員會等相關單位通力合作，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策及東京奧運籌備委員會於6月公布最終防疫規範，已妥善做好組團參賽事務，包括強化防疫措施，確保代表團隊選手、教練及職員健康安全，無後顧之憂出國參賽。

體育署表示，目前我國已正式取得東京奧運參賽資格，共計17個運動種類51席，包括射擊5席、田徑3席、射箭6席、游泳2席、體操5席、自由車1席、桌球6席、馬術1席、拳擊4席、划船1席、輕艇1席、跆拳道4席、空手道2席、舉重5席、高爾夫1席、柔道3席及網球1席。

體育署補充，後續仍有羽球、網球、高爾夫、游泳及田徑等運動種類還待揭曉更多名額，近期將由各該國際單項總會陸續公布奧運參賽資格名單，預計中華隊將可取得18種運動種類60席左右的參賽席次，目前51位選手也已經有49人至少施打一劑疫苗，另兩位因為個人因素，體育署也會全力協助安排盡快接種。

為了確保代表隊健康安全參賽，體育署已會同國訓中心及中華奧會，掌握東奧籌委會公布最終防疫規定，規劃研擬相對應各項防疫措施，依據規定各國代表團隊職員須在出發前96小時內進行2次PCR篩檢，並上傳入境日本後14天行程計畫。

抵達日本時，每人應啟用下載相關手機應用程式，以供掌握行蹤及每日健康報告，並於機場進行1次唾液快篩；進入日本後，每天應於選手村進行唾液快篩；此外，活動地點只限賽會、選手村及審核通過事先申請的地點，所有人員務必遵守2公尺以上社交距離，且除了訓練、比賽、用餐、沐浴及睡眠等，全程一律佩戴口罩，避免如握手、擁抱等身體接觸，也應避免搭乘大眾運輸或共食，更要勤洗手維持清潔。

在強化我國代表團防疫措施方面，為確保代表團人員不與外國旅客接觸，已規劃去程採包機前往，及回程以包艙、包排方式搭乘返國，同時規劃防疫醫師隨隊監控防疫、健康事宜外，更準備充分防疫物資，例如口罩、手套、肥皂、額溫槍等，並有防疫協調人員，協助及督導代表團人員嚴格遵守東奧籌委員會防疫規範，減少各種接觸及移動，確保人員健康安全。