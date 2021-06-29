美國女子高爾夫選手潔西卡·柯達（Jessica Korda）、奈莉·柯達（Nelly Korda）及她倆打網球的弟弟塞巴斯丁·柯達（Sebastian Korda）可能成為東京奧運第一個一家多人參賽的家族。

奈莉·柯達美國時間周日甫於LPGA錦標賽奪冠，最新世界排名前進兩名、竄升到第1，將是繼2014年路易絲（Stacy Lewis）之後，第一位美國籍女子高爾夫世界球后，而高爾夫東京奧運資格積分到今天（29日）截止結算，她將領銜各國好手前進東京奧運。

奈莉·柯達的姊姊潔西卡在今天公布的最新世界排名維持第13名，兩人和同胞姜孝林 （Danielle Kang，世界第5）、湯普森（Lexi Thompson，世界第9）一同獲得東奧資格。奧運高爾夫項目以世界排名為基準，前15名選手的國家最多4名選手參賽，其他國家則有2名資格，透過遞補順序取男、女排名前60名選手前進奧運。

柯達一家是運動世家，父親佩特（Petr）是1998年澳洲網球公開賽男單冠軍，母親蕾吉娜（Regina Rajchrtova）過去也是網球選手，曾代表捷克斯洛伐克參加1988年奧運，潔西卡、奈莉兩人從事高爾夫，弟弟塞巴斯丁節繼承父母衣缽打網球，今天預計要在溫布頓錦標賽男單第一輪出賽，儘管他的世界排名在美國男子選手第5高，並未第一時間成為取得東奧資格的4位單打選手之一，但排名比他高的選手至少兩人決定不打奧運，所以他也有機會遞補進去。

目前美國高爾夫、網球兩個奧運代表隊尚未公布最終參賽名單，如果塞巴斯丁可以加入姊姊們的行列，柯達一家將成為在同一屆奧運參加不同項目的手足，也會是美國史上第5個同時有3個兄弟姊妹參加同屆奧運的家族。