東奧復賽只剩整整一個月時間，東京奧運組委會於23日決定，賽事場內禁止販賣酒精性飲料。消息傳到日本股市後，一些酒商股價不僅在盤中交易時馬上走跌，同時最後也收黑。

22日，日本才傳出東奧可以在場邊喝酒邊看賽事。不料引起各方撻伐，於是馬上髮夾彎改稱，7月23日的東奧不可在場內喝酒，運動場也不能販售酒類飲料。

東京奧運組委會指出，聽取各方專家建議，因喝酒會導致接觸頻繁以及大聲說話等有助病毒擴散行為，因此決定不在場館內出售與飲用酒精飲料。同時，贊助商朝日啤酒也同意東奧場內禁售酒品一事。

至於到場觀眾人數方面，似乎還未完全達到共識決。

日本醫學專家18日曾表示，不要有人在場內觀看是風險最小的，但萬一會有觀賽民眾的話，這些專家也有備案。

不過，日本奧運會組委會一直都希望有人在場邊看比賽，因為有些競賽沒有群聚疑慮，並希望最多可達萬人。

日本首相菅義偉日前曾表示，若東京在奧運舉辦時進入緊急狀態的話，群眾將不得進入場內觀看賽事。

不過，許多日本人對這次東奧復賽還是很存疑。

就拿烏干達代表團為例，有成員在上周末抵日前，已打過疫苗且檢測也呈陰性，沒想到最後在日本還是驗出是陽性。目前，這來自東非的9人代表團已取消賽前訓練，並正待在飯店隔離。

新冠病毒把日本搞得人仰馬翻，東京都知事小池百合子就因抗疫太累，傳出已於22日住院並休假一周。

前個交易日，因有東奧場邊可飲酒報導，日本酒商股價紛紛收高。不過，23日又傳出禁止觀看民眾可在場內喝酒消息，包括麒麟、朝日以及札幌控股，收盤時都有0.8％至2％左右不等跌幅。