田徑協會今日收到世界田徑總會確認信函，將由謝喜恩選手代表我國參加東京奧運女子100公尺項目賽事，繼男子標槍鄭兆村與黃士峰之後，台灣田徑界第3位取得東奧入場券的選手。

在東京奧運參賽規範當中，各國若女子組或男子組無人達標，則可以自該組推派一位選手取得參賽保障名額。田徑協會依照選訓辦法推派世界積分排名較高的林家瑩選手，但未被世界田總接受，只能依序改推派謝喜恩。

雖然謝喜恩的主項是100公尺跨欄，但是世界田總並未接受，而改通知將讓謝喜恩參加100公尺項目(唯有100公尺項目不會影響整體參賽額度)。目前各項目的保障名額已經確認，不會在100公尺以外的項目再做新增。

男子110公尺跨欄與400公尺跨欄都各有3名選手是保障名額取得參賽資權，陳奎儒排名第32(錄取40名)，陳傑排名第35(錄取40名)，都在安全名單內。資格截止日期為6月29日，世界田總將於7月1日公告所有參賽選手名單。