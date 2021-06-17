攀岩是2020東京奧運首次亮相的運動項目，共有三個分類，有速度攀岩、抱石攀岩、難度攀岩，參賽者只能透過雙手、登山鞋完成攀爬。

相信大家都對攀岩這項運動十分好奇，接下來就來為大家簡單介紹。本次東京奧運將有男、女各20名選手登場，他們要為6面奧運獎牌拚盡全力，捷克的男子好手昂德拉(Adam Ondra)是金牌大熱門，他總共得過5次世界冠軍。

另外主辦國日本實力也不容小看，世界冠軍原田海和目前世界排名第一的楢崎智亞也是男子金牌最有利競爭者。女子選手方面斯洛維尼亞布萊特(Janja Garnbret)呼聲最高，她曾攀爬過斯洛維尼亞360公尺巨型煙囪，征服世界規模最大人造攀岩路線。

在今年1月布萊特首次嘗試多路段攀爬，她說：「在開始前很害怕中途摔下，從垂直牆壁上摔下很危險，在安全索拉住你前可能就會撞在牆上，像我就摔了好幾次，才能放鬆心態免除恐懼。」看來挑戰過極限的她已培養相當強大的心理素質，奧運對她來說應該不會太過緊張。

這次東京奧運攀岩比賽將在8月3日到8月6日舉行，8月5日和8月6日分別是男女金牌戰，地點在青海城市運動公園，這場館也是三對三籃球賽的比賽場地，目前是建造在青海地區的臨時場館，離奧運選手村很近，可以遠眺東京灣。