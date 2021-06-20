本次中華隊派出參加東京奧運的羽球陣容非常強大，有世界排名首位的戴資穎、世界排名第4男單周天成和世界排名第7李洋和王齊麟雙打組合，另外還有世界排名第10的王子維，每個人都非常有奪牌希望，也被外媒《Sportskeeda》撰文指出中華隊本次奧運會非常順利，更稱讚台灣培育羽球選手有成。

不過地主國日本這次也非省油的燈，在台灣時間6月18日據《體育報知》報導，日本羽球協會正式公佈東奧參賽名單，由男單世界第一的桃田賢斗領銜，另外還有常山幹太，協會公佈目標是五大項目都要奪牌，且鎖定三枚金牌，媒體則稱這是日本羽球史上最強陣容，看來中華隊碰上了超強對手。

另外他們混雙由渡邊永大和東野有紗出戰，而渡邊永大同時還要兼打男雙，雖然此陣容也被譽為奪牌希望，但渡邊永大能否同時兼顧兩邊是一大問題。女單部份派出里約奧運銅牌得主奥原希望及山口茜，女雙則是連兩屆世錦賽冠軍永原和可那和松元麻佑，還有常勝軍福島由紀和廣田彩花。

男雙部份派出遠藤大由和渡邊永大、園田啟悟和嘉村健士兩組，後者曾於2019年新加坡羽球公開賽拿下冠軍，也分別在馬來西亞羽球公開賽、澳洲羽球公開賽、韓國羽球公開賽、中國福州羽球公開賽、2021全英羽球公開賽拿下亞軍，戰績非常顯赫。