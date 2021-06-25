25日，根據路透社最新經濟數據調查，日本零售銷售雖已連續3個月增加，但預估5月工業生產還是會減少，代表日本非齊頭式的復甦現況。

將發布的經濟數據可能憂喜參半，不過，日本政府近期已鬆綁社交禁令，居酒屋、餐廳等服務業不必再有諸多限制，也讓民眾覺得東奧復賽不到一個月的當下，新冠疫情可能隨時再度擴散。

不過，日本經濟將可能幾家歡樂幾家愁。占經濟成長過半的民間消費，可能出現報復性增加。但是，全球一片晶片荒之下，日本出口也會被壓抑。

日本經產省（METI）將於30日公布數據，預計5月工業生產可能從4月增加2.9%，轉為減少2.4%。

藉由全球汽車與電子產品需求帶動下，工業生產被視為景氣復甦原動力。不過，晶片短缺問題尚未解決，也威脅到汽車產能與獲利表現。

農林中金研究所（Norinchukin Research Institute）認為，全球景氣持續復甦下，但無料可用的汽車還是會減產，因此6月與7月工業生產數據，可能將會有所波動。

另外，日本第二季的經濟可能不會再出現負成長，但日前因抑制病毒擴散，曾延長實施的緊急措施，也會拖累成長力道。

29日，日本政府也會公佈零售銷售數字，繼4月上升12%之後，5月應也會增7.9%，拜需求反彈推動以及油價上漲所賜。

5月就業數據可能變化不大，每人有的工作機會估1.08%，失業率估2.9%。同時，5月新屋開工率估增8.3%，年增率可望連3個月上升 。

日本最新就業數據將於29日發布，至於新屋開工數字也會在30日出爐。