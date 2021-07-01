市場擔心新冠疫情反轉，進而影響到景氣復甦。1日早盤結束時，日經收28,640.22點，跌151.31點或0.53%。東證收1,935.42點，跌8.15點或0.42%。

因日本最新的新染疫者又創自5月26日以來最多，因此，日本政府正考慮將東京和其它地區原兩周社交禁令，再延長至1個月。

IwaiCosmo證券投資認為，市場正在觀望，因為擔心疫情再度失控。過去一個月，因期待景氣復甦的買盤力道正在熄火中。不過，一些比美股相對便宜的日本同業類股，卻成為市場追逐對象。

科技股領跌，日經因而疲弱，大量投資新創業者的軟銀集團跌1.41%，芯片製造設備商愛德萬測試跌1.7%，醫療器械製造業者泰爾茂也跌1.42%。

東交所中，航運產業表現最差跌3.88%，川崎汽船跌4.76%，商船三井跌4.31%，日本郵船下跌3.73%。

曾公布季獲利創新高的家具與家居用品商宜得利，上漲2.14%。

信越化學漲1.51%，東證指數中漲幅最大，其次是人力業者瑞可利也漲0.53%。

7&i集團跌2.04%，在東證指數中跌幅最大，其次是三井物產跌1.28%。