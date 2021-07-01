2021年第二季台北市商辦市場租金持續微揚，實際空置率僅有3.7%，房東們仍普遍對於租金上漲有所期待。疫情將重新讓企業檢視辦公空間的使用效率，全員至單一據點上班已非唯一選項，預期2021年的整體租金上漲動能將受限，僅略高於2020年水準。

據高力國際最新發布「2021年第二季台北市商辦市場調查」報告顯示，2021年第二季台北市商辦市場租金持續微揚，平均租金來到每月每坪約2,349元，整體空置率上升至逾9%。不過，高力國際進一步補充，這看似接近雙位數的空置率，實際上若扣除自用與預租等尚未進駐，以及等待都更等屬於無效空置面積，實際空置率僅有3.7%。

展望下半年的市場供需，高力國際統計至年底，台北市中心總計有約3萬坪、內湖與南港區合計有3.5萬坪的供給釋出在市場上。而高力國際辦公樓與工業服務部資深執行董事楊慧明認為，疫情對於第二季辦公室租賃市場影響尚未浮現，但在實際低空置率的態勢下，房東們仍普遍對於租金上漲有所期待。

過去這一個月，疫情已經確實影響了傳統辦公空間需求，而且新冠疫情全球反覆，加上本土疫情蔓延疑慮的衝擊，租賃決策或搬遷活動可能都將暫緩。楊慧明指出，是疫情將重新讓企業檢視辦公空間的使用效率，全員至單一據點上班已非唯一選項，實體空間的設計將更為靈活；她認為甚至企業會漸漸適應採用混合辦公的模式，包括居家辦公搭配公司辦公、公司異地備援辦公，或是公司辦公搭配共享空間等不同的方式，都將影響當前企業對於實際空間的需求，因此她也預期2021年的整體租金上漲動能將受限，僅略高於2020年水準。

據高力國際調查，第二季台北市各級辦公室空置率，頂級辦公室空置率再度升至10.71%，A級大樓則升至8.81%，但在扣除自用總部如中壽、玉山銀行、元大人壽、富邦遼寧大樓等，以及希望廣場的預租後，兩者的實際空置率僅3.67%與3.02%，仍是市場低點，顯見仍有企業租客重視大樓門面與設備升級，而選擇優質大樓，反觀B級辦公室空置率則稍高、約7.43%。