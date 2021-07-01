周四公布的一項調查數據顯示，歐元區六月製造業活動正以有該調查數據以來最快的速度擴張。調查也顯示，工廠正面臨近20年來最大幅度的原物料成本上升。
新冠傳染病迫使政府關閉多數服務業，對經濟造成破壞，但工廠基本上仍開放，而部分社交管制的解除也提振了需求。
IHS Markit調查歐元區六月製造業PMI，從五月的63.1升至63.4，高於初值的63.1，也是自1997年6月開始該調查以來，出現最高的讀數。
衡量產出的指數，從五月的62.2升至62.6。該指數將納入綜合PMI的計算，被視為是經濟健康的指標。
IHS Markit經濟學家Chris Williamson表示，隨著新冠管制措施的進一步解封，需求飆升，歐元區製造業繼續以近24年以來最快速度增長。
但是需求急遽飆升，導致成了賣方市場，產能和運輸的侷限，限制了對工廠投入的供應，此點同時也造成工業價格以前所未有速度上升。
全球疫情導致運輸貨櫃和供應鏈的短缺，投入價格指數從87.1飆升至88.5，為有調查以來最高水準。
歐元區疫苗接種正在加速進行，樂觀情緒得以改善。為滿足需求，工廠也以最快速度增聘員工。
路透6月的一項調查發現，隨著生活開始恢復到某種程度的正常狀態，歐元區經濟今年預計將成長4.2%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。