周四公布的一項調查數據顯示，歐元區六月製造業活動正以有該調查數據以來最快的速度擴張。調查也顯示，工廠正面臨近20年來最大幅度的原物料成本上升。

新冠傳染病迫使政府關閉多數服務業，對經濟造成破壞，但工廠基本上仍開放，而部分社交管制的解除也提振了需求。

IHS Markit調查歐元區六月製造業PMI，從五月的63.1升至63.4，高於初值的63.1，也是自1997年6月開始該調查以來，出現最高的讀數。

衡量產出的指數，從五月的62.2升至62.6。該指數將納入綜合PMI的計算，被視為是經濟健康的指標。

IHS Markit經濟學家Chris Williamson表示，隨著新冠管制措施的進一步解封，需求飆升，歐元區製造業繼續以近24年以來最快速度增長。

但是需求急遽飆升，導致成了賣方市場，產能和運輸的侷限，限制了對工廠投入的供應，此點同時也造成工業價格以前所未有速度上升。

全球疫情導致運輸貨櫃和供應鏈的短缺，投入價格指數從87.1飆升至88.5，為有調查以來最高水準。

歐元區疫苗接種正在加速進行，樂觀情緒得以改善。為滿足需求，工廠也以最快速度增聘員工。

路透6月的一項調查發現，隨著生活開始恢復到某種程度的正常狀態，歐元區經濟今年預計將成長4.2%。