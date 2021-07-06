聯合國糧食及農業組織（U.N. Food and Agriculture Organisation）與經濟合作暨發展組織（OECD）表示，隨著生產力提升，未來10年糧食大宗商品價格可能下滑，而基於當前的政策，全球減少飢餓和溫室氣體排放的目標不太可能實現。

由於中國進口激增和庫存緊縮，去年以來農產品價格一路飆升，聯合國糧農組織上個月即提出預測，警告2021年糧食進口商的成本恐將創下歷史新高。

不過，糧農組織和經合組織周一發布聯合報告指出，未來10年間大多數農產品價格應會略為下滑，重返提高產量以滿足需求升高的長期趨勢。因全球人口不斷增長，使糧食需求也不斷升高。

糧農組織首席經濟學家Maximo Torero在說明這份2021～2030年的農業展望報告時表示，基本面並未顯示我們將進入大宗商品價格的超級周期。

報告指出，中國的需求仍將是驅動全球農產品市場的主力，尤其是肉類、魚類和飼料穀物，但隨著中國人口增長減速，以及一些食品消耗趨於平穩，中國的需求增長將較過去10年放緩。

整體農業溫室氣體排放量預計將在10年內增加4%，而非減少，其中牲畜的排放量約佔該增長的80%。此外，聯合國在2030年實現「終結飢餓」（zero hunger）的目標，現在看起來仍然遙遙無期。

經合組織秘書長Mathias Cormann表示，問題出在某些地區的食物分配和取得，他並重申其組織的呼籲，即農業補貼應該更聚焦於基礎建設和創新。